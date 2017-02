"Rz": CZD zbiera pieniądze na nową karetkę

Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie rozpoczęło zbiórkę pieniędzy na zakup nowej karetki. Zadłużona od lat placówka nie jest w stanie zakupić ambulansu w ramach środków, które otrzymuje z Narodowego Funduszu Zdrowia - informuje w dzisiejszym wydaniu "Rzeczpospolita".

Jak czytamy w "Rzeczpospolitej", karetki, którymi dysponuje w tej chwili Centrum Zdrowia Dziecka są stare i "już tak zdezelowane, że strach nimi wozić chore dzieci". Placówki nie stać jednak na zakup nowych pojazdów. Rzeczniczka CZD wyjaśnia w rozmowie z dziennikiem, że środki, którymi dysponuje szpital w pierwszej kolejności wydawane są na specjalistyczny sprzęt medyczny, niezbędny do leczenia ciężko chorych małych pacjentów.



CZD dysponuje ma do dyspozycji dziesięć karetek, najmłodsza z nich ma siedem lat, a najstarsza dwanaście. Koszt jednego nowego ambulansu ze specjalistycznym wyposażeniem to 350 tys. zł. W CZD potrzebne są dwie nowe karetki.



Z prośbą o pomoc w zgromadzeniu środków CZD zwróciło się do Obywatelskiej Fundacji Pomocy Dzieciom. Fundacja uruchomiła zbiórkę za pośrednictwem portalu crowdfundingowego "Pomoc się liczy".



W ciągu pierwszego tygodnia zbiórki udało się zebrać jedynie 13,1 tys zł.



