"Rz": Kto pisze przemówienia dla najważniejszych polityków?

Były szef "Tygodnika Solidarność" Andrzej Gelberg pomagał w przygotowywaniu przemówień ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobro - ustaliła "Rzeczpospolita".

Zdjęcie Zbigniew Ziobro /Bartosz Krupa /East News

O tym, że minister zatrudnia osobę do pracy nad wystąpieniami wiadomo z raportu NIK. W 2016 r. przepracowała ona w resorcie dziesięć miesięcy i zarobiła 19,7 tys. zł. W raporcie nie pada jednak nazwisko. Nie ujawnia go też ministerstwo. Jednak z ustaleń "Rzeczpospolitej" wynika, że to właśnie Andrzej Gelberg.



Według dziennika, Ziobro sam pisze swoje przemówienia, a były szef "Tygodnika Solidarność"pracował nad ich stylem.



Zatrudnienie osoby do pisania przemówień w Ministerstwie Sprawiedliwości skrytykował NIK. Zdaniem izby, taką pracę mogliby wykonywać pracownicy resortu. Ci z kolei uważają - jak podaje "Rz" - uwagi za "bezzasadne".



Zatrudnianie tzw. speechwriterów to standard w polityce. Przemówienia dla premier Beaty Szydło pisze Witold Olech, a w Pałacu Prezydenckim taką rolę pełni Piotr Agatowski - wylicza "Rzeczpospolita".



Ludzi od pisania przemówień zatrudniają też politycy opozycyjni. Na przykład Ryszardowi Petru ma pomagać Dorota Drozd, która wcześniej pracowała dla prezydenta Bronisława Komorowskiego.



"Rz" przypomina, że wystąpienia Radosława Sikorskiego, gdy był szefem MSZ, konsultował brytyjski dyplomata Charles Crawford, a Jerzemu Buzkowi na stanowisku przewodniczącego PE pomagał zawodowy speechwriter Philip Boyes.



