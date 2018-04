"Rz": Plan PiS na wyjście z dołka

Zażegnanie sporu z Komisją Europejską, powołanie komisji śledczej do spraw wyłudzeń VAT, nowe pomysły programowe oraz start kampanii samorządowej to elementy szerokiego planu politycznego restartu PiS - czytamy w czwartkowej "Rzeczpospolitej".

Jak podaje "Rzeczpospolita", w pierwszej kolejności PiS chce powołać komisję śledczą. Sejm prawdopodobnie zajmie się tym już na najbliższym posiedzeniu w przyszłym tygodniu. Wśród kandydatów na szefa komisji wymieniany jest poseł Marcin Horała.

Symbolicznym początkiem nowego otwarcia ma być konwencja, zaplanowana na 14 kwietnia. "Jej celem jest nie tylko rozpoczęcie kampanii samorządowej, ale też pokazanie kontrastu z opozycją poprzez nowe pomysły programowe" - dowiaduje się dziennik.



Możliwe, że na konwencji przedstawione zostaną modyfikacje programu "500 plus".



Z kolei, 15 kwietnia rozpocznie się cykl spotkań polityków PiS z wyborcami w całym kraju.





Symboliczne zakończenie sporu z KE?

Nowe rozwiązania programowe i powołanie komisji śledczej to nie jedyny pomysł PiS na nowe otwarcie po serii kryzysów. Kolejnym elementem kontrofensywy ma być zażegnanie sporu z KE. "Nigdy nie byliśmy tak blisko porozumienia z UE w sporze o praworządność" - mówi w rozmowie z "Rz" wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański.



W poniedziałek do Warszawy przybędzie wiceszef KE Frans Timmermans. Być może za kilka tygodni dojdzie także do wizyty w Polsce szefa KE Jean-Claude'a Junckera. Byłaby to jego pierwsza - nie licząc szczytu NATO w 2016 r. - wizyta w naszym kraju, od czasu przejęcia sterów KE trzy i pół roku temu.



Jak czytamy w "Rz", przybycie Junckera byłoby symbolicznym zakończeniem sporu Polski z UE.



