"Rz": Poważne obrażenia Szydło po wypadku w Oświęcimiu

"Rzeczpospolita" dotarła do szczegółów obrażeń, jakie poniosła premier Beata Szydło w wypadku, do którego doszło 10 lutego 2017 r. w Oświęcimiu. Do tej pory znane były tylko bardzo ogólne komunikaty o stanie zdrowia ówczesnej szefowej rządu.

Jak czytamy w "Rzeczpospolitej", Beata Szydło doznała w wypadku złamania mostka, obustronnego złamania kilku żeber ze zranieniem opłucnej oraz stłuczenia serca i miąższu płucnego. Ponadto w opisie obrażeń wymieniono również: otarcia naskórka powłok klatki piersiowej, podbiegnięcia krwawych powłok podbrzusza i podudzia lewego.



Informacje, do których dotarła teraz "Rzeczpospolita" są zawarte we wniosku krakowskiej prokuratury o warunkowe umorzenie postępowania wobec Sebastiana K., oskarżonego o spowodowanie wypadku.

Wniosek trafił do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu.

"Rz" ujawnia też obrażenia, siedzącego obok kierowcy, szefa ochrony premier. Piotr G. "Doznał obrażeń ciała w postaci wieloodłamowego złamania trzonu kości udowej prawej z przemieszczeniem odłamów, rany łuku brwiowego lewego z podbiegnięciem krwawym lewej okolicy oczodołowej".



