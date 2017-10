"Rz": Trudne rozmowy w obozie PiS

Piątkowe spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim nie przyniosło porozumienia w sprawie reformy sądownictwa, ale większość kwestii merytorycznych została już rozstrzygnięta - czytamy w poniedziałkowym wydaniu "Rzeczpospolitej".

Zdjęcie Jarosław Kaczyński na spotkaniu z prezydentem w Belwederze /Jakub Kamiński /PAP

Na spotkaniu w Belwederze prezydent poprosił o poprawki, które do ustaw sądowniczych ma wnieść klub PiS. Ma je dostać w ciągu kilku najbliższych dni. "Szczegóły, które dostaniemy od PiS, mogą zdecydować o porozumieniu" - mówi w rozmowie z "Rzeczpospolitą" osoba z Pałacu Prezydenckiego.



Zdaniem rozmówcy dziennika, "atmosfera spotkania Dudy i Kaczyńskiego była dobra, nawet serdeczna".



Jeśli do porozumienia jednak nie dojdzie, to PiS prawdopodobnie nie wyśle projektów prezydentowi i zamrozi prace nad reformą - czytamy w "Rz".



Niespodziewane pojawienie się Jarosława Kaczyńskiego na sobotniej konwencji Solidarnej Polski miało "jeszcze bardziej wzmocnić presję na prezydenta".



