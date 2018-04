"Rz": Zagubiony skarb Jana III Sobieskiego

W czasie II wojny światowej z Wilanowa zniknął namiot turecki zdobyty pod Wiedniem przez króla Jana III Sobieskiego. Zaginiony skarb może znajdować się na Wschodzie - czytamy w "Rzeczpospolitej".

Zdjęcie Namiot turecki zdobyty pod Wiedniem /Ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego

Poszukiwaniem wielkiego namiotu polowego wezyra Kara Mustafy, o wymiarach 15 na 15 metrów, zajmuje się specjalny zespół ekspertów.

Poszlaki wskazują, że znajduje się on w jednym z krajów byłego ZSRR.

Z relacji spadkobierców Wilanowa wynika, że w lipcu 1939 r., namiot zrolowano i przeniesiono do wieży archiwalnej w pałacu.



Według relacji Jana Morawińskiego - muzealnika, który starał się ratować dzieła sztuki w czasie wojny, w grudniu 1944 r. "zjawił się w Wilanowie major Weizenstein z Heresmuseum z Berlina czy Monachium, który zabrał szereg rzeczy m.in. (...) wielki namiot turecki".



Po wojnie namiot przepadł i do dzisiaj nie wiadomo gdzie jest. Mógł paść łupem tzw. trofiejnej brygady, która wywoziła dzieła odebrane Niemcom do ZSRR - czytamy w dzienniku.



