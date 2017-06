"Rz": Żółta kartka w sprawie sądów

51 proc. badanych nie popiera przygotowywanego przez rządu projektu zmian w sądownictwie. Za reformą jest 31 proc. pytanych, a 18 proc. wskazuje na odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" - wynika z sondażu przeprowadzonego przez IBRiS dla "Rzeczpospolitej".

Zdjęcie Sąd, zdj. ilustracyjne /Jakub Walasek/REPORTER /East News

Rząd przygotował projekt zmian w sądownictwie. Jak zauważa "Rz", "reforma emocjonuje środowiska prawnicze i polityków. Natomiast Polacy nie do końca wiedzą. co mają o tym myśleć".

Z sondażu przeprowadzonego na zlecenie dziennika wynika, że choć Polacy uważają, że pracę sądów należy usprawnić, to aż 40 proc. uczestników badania jest zdecydowanie przeciwnych propozycjom wysuniętym przez rząd, a 11 proc. jest raczej im przeciwna.



Za reformą proponowaną przez PiS zdecydowanie jest 15 proc. ankietowanych, a raczej popiera ją 16 proc.



"Tak niejasny wynik sondażu to żółta kartka, zarówno dla opozycji, jak i partii rządzącej. Pokazuje, że wyborcy oczekują od nich raczej dążenia do konsensusu, a nie zaogniania sporu" - podsumowuje w rozmowie z "Rz" dr hab. Rafał Chwedoruk, politolog z UW.



