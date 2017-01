​Rząd będzie walczył ze smogiem. Szykują się zmiany

Wprowadzenie norm jakości dla nowych kotłów oraz dla paliw, poprawa ocieplenia budynków, dotacje do ekologicznych pieców - to niektóre z propozycji, jakimi ma zająć się na wtorkowym posiedzeniu rząd, by skuteczniej walczyć o poprawę jakości powietrza w Polsce.

Zdjęcie Smog w Łodzi, zdj. ilustracyjne /Piotr Kamionka /Reporter

Rekomendacje, które zostaną przedstawione na posiedzeniu Rady Ministrów zostały opracowane przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (KERM). Wnioskowała o to premier Beata Szydło.

W ostatnim tygodniu, zwłaszcza na początku, niekorzystne warunki atmosferyczne - bardzo niskie temperatury, a w związku z tym większe zapotrzebowanie na ciepło, a także brak wiatru i opadów - spowodowały, że w Polsce utrzymywały się bardzo wysokie stężenia zanieczyszczeń w powietrzu. Najgorzej było na południu kraju oraz w dużych miastach. Na Śląsku w Rybniku przez dwa dni zawieszone zostały zajęcia w miejskich szkołach, a w niektórych miastach, np. w Warszawie, wprowadzano darmową komunikację miejską.

Wówczas szefowa rządu zwróciła się do KERM o opracowanie rekomendacji ws. niezbędnych działań, jakie należy podjąć, by skuteczniej walczyć ze smogiem.

Przewodniczący KERM wicepremier Mateusz Morawiecki tłumaczył niedawno, że mają to być dotacje do kotłów, poprawa termomodernizacji budynków, lepsza jakość paliwa, którym można palić w piecach, czy wprowadzenie norm jakości dla nowych kotłów grzewczych. Rząd chce ponadto upowszechniać badania jakości powietrza. W tej sprawie apelował do samorządów minister środowiska Jan Szyszko, który zachęcał gminy do tworzenia własnych, poza państwowym, systemów pomiaru zanieczyszczeń powietrza.

"Ustaliliśmy również (...), że będziemy mieli specjalny program +Czyste Powietrze+. To był temat, którym nasz rząd zajmie się na zasadach priorytetowych" - mówił Morawiecki. Powiedział również, że nie przewidywane są kary dla tych, którzy korzystają ze starych pieców.

Wicepremier oraz przedstawiciele resortu środowiska poinformowali, że rozporządzenia dotyczące norm dla paliw i kotłów mają być gotowe już na sezon grzewczy 2017/2018.

Rozporządzenie resortu rozwoju dot. kotłów ma wyeliminować ze sprzedaży tzw. kopciuchy, czyli kotły niespełniające podstawowych norm w zakresie emisji pyłu i innych szkodliwych związków. Od 2018 r. nie będzie można sprzedawać czy montować w Polsce kotłów na paliwa stałe, które nie będą miały najwyższej, piątej klasy parametrów emisyjnych. Nowe restrykcje będą dotyczyły kotłów o mocy nie większej niż 500 kW, czyli takich, jakie stosowane są w domowych kotłowniach.

Organizacje pozarządowe informują, że rocznie na 200 tys. sprzedanych pieców węglowych w naszym kraju - 140 tys. to tanie urządzenia, o niskich standardach emisyjnych.

Z kolei unormowania dotyczące jakości paliw przygotowane zostały przez Ministerstwo Energii. Zgodnie z nowym prawem sprzedawca będzie musiał informować konsumenta o jakości i rodzaju sprzedawanego węgla, a do obrotu nie będzie można wprowadzać węgla niesortowanego oraz węgla niespełniającego norm jakościowych.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi programy, które mają przyczyniać się m.in. do poprawy jakości powietrza. Finansowana jest: wymiana indywidulanych kotłów (z wygaszanego programu Kawka oraz z nowego programu Region), energetyka odnawialna (m.in. promocja geotermii) czy inwestycje mające służyć poprawie efektywności energetycznej.