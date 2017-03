Rząd ma podsumować pierwszy rok działania programu 500 plus

Rząd ma dzisiaj podsumować pierwszy rok funkcjonowania programu "Rodzina 500 Plus". Program ruszył 1 kwietnia ubiegłego roku.

Z informacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że z programu skorzystało do tej pory ponad 3 miliony 820 tysięcy dzieci. Dotyczy to 55 procent wszystkich polskich dzieci do 18 roku życia. Do końca lutego tego roku rodziny otrzymały z programu ponad 21 miliardów złotych.



Zgodnie z programem świadczenie w wysokości 500 zł rodzice otrzymują niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18 lat. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 złotych netto na osobę lub 1200 złotych netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego, wsparcie można otrzymać także na pierwsze lub jedyne dziecko.



Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska podkreśla, że program przyczynił się do zmniejszenia skali ubóstwa, wpływa na poprawę demografii, a w przyszłości zmieni nowe pokolenia, które będą zdrowsze i lepiej wykształcone, gdyż świadczenie wychowawcze wykorzystywane jest w dużej mierze na cele edukacyjne i zdrowotne.