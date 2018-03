Rząd szykuje podwyżki dla ministrów-posłów

Likwidacja nagród dla ministrów i sekretarzy stanu, przeniesienie wiceministrów w randze podsekretarzy do służby cywilnej, a także umożliwienie sekretarzom stanu i ministrom będącym parlamentarzystami pobierania 60 proc. uposażenia posła lub senatora - przewiduje projekt zmian w ustawie o służbie cywilnej przygotowany w Kancelarii Premiera.

Zdjęcie Premier w czasie posiedzenia rządu

Jak wynika z projektu, stanowiska podsekretarzy stanu w KPRM i w ministerstwach będą wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej.

Według projektu członkom Rady Ministrów, sekretarzowi stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i w ministerstwie oraz Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nie przyznaje się nagród.

W projektowanych przepisach przewidziano, że sekretarzom stanu będącym parlamentarzystami będzie przysługiwać również 60 proc. uposażenia posła lub senatora. Projekt przewiduje stosowne zmiany w ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

"Poseł lub senator, będący członkiem Rady Ministrów albo powołany na stanowisko sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów albo w ministerstwie, otrzymuje uposażenie w wysokości 60 proc. uposażenia" - głosi projektowany przepis.

Większość zapisów projektu miałaby wejść w życie po 14 dniach od ich ogłoszenia.

"Ustawa o znaczących podwyżkach dla rządu"

Według Radia Zet projektem ustawy zajmie się zwołana na czwartek Rada Służby Publicznej (RSP). Jak poinformowała rozgłośnia, projekt miał być w trybie obiegowym przyjęty przez Radę, ale sprzeciw zgłosił zasiadający w niej poseł PO Mariusz Witczak.

Polityk Platformy w rozmowie z PAP wskazał, że RSP ma się zebrać w czwartek o godz. 14.15. Jak ocenił, proponowana nowela to ustawa o znaczących podwyżkach dla rządu. Dodał, że zaproponowane rozwiązania "są od czapy wzięte" i kłócą się z ustawą o wykonaniu mandatu posła i senatora.

"Gdybym miał powiedzieć jednym słowem, o czym jest ta ustawa, to powiedziałbym, że o podwyżkach. To jest ustawa o znaczących podwyżkach dla rządu. Wiceministrowie będą zarabiać średnio 20 tys. zł miesięcznie. Dziś zarabiają 10 tys. zł brutto, nie licząc komponentów. Z kolei dla sekretarzy stanu i dla ministrów konstytucyjnych proponuje się podwyżkę w wysokości 6 tys. zł, ponieważ mają pobierać wynagrodzenie w 60 proc. poselskie, a wynagrodzenie poselskie to jest 10 tys. zł brutto" - powiedział PAP Witczak.

Według posła PO nikt nie jest w stanie mu powiedzieć, dlaczego minister ma pobierać 60 proc. drugiego wynagrodzenia, w tym wypadku poselskiego. "Skąd się bierze ten przelicznik, tzn., że będzie na 60 proc. posłem, a na 40 proc. czasu - ministrem? To jest tak policzone, że bycie ministrem nie będzie nawet pracą na pół etatu, a bycie posłem będzie na 60 proc." - stwierdził.

"Skandaliczne rozwiązanie"

Jak podkreślił Witczak, jest czymś skandalicznym, że wprowadza się tego typu rozwiązanie. "Albo się jest zawodowym parlamentarzystą, czyli nie pracuje się w innym miejscu i bierze się wynagrodzenie ustawowo przynależne, albo jak się pracuje w innym miejscu, to się nie bierze wynagrodzenia parlamentarzysty" - wskazał.

Witczak ocenił ponadto, że "zupełnie w sposób nieuzasadniony wprowadza się podsekretarzy stanu w szeregi służby cywilnej". A ci, jak podkreślił, "są często politykami PiS".

Według posła PO, "służba cywilna jest niszczona systemowo przez PiS od momentu, kiedy PiS zdobyło władzę, ponieważ zrezygnowano z tego, co było istotą służby cywilnej, czyli awansów wewnętrznych i obejmowania stanowisk w koncepcji konkursowej".

Dworczyk: Realizacja zapowiedzi premiera

Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk mówił w środę PAP, że projektem w piątek ma się zająć Komitet Stały Rady Ministrów. Propozycja ta stanowi realizację zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego.

Na początku tygodnia Morawiecki przyjął dymisje 17 wiceministrów i zapowiedział ogłoszenie kilku kolejnych dymisji w ciągu dwóch tygodni. Z kolei w ubiegłym tygodniu szef rządu zapowiedział, że w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy chce zredukować liczbę ministrów i wiceministrów o 20-25 proc.

Premier zapowiedział też likwidację wszelkich nagród, premii dla ministrów i wiceministrów, a także, że podsekretarze stanu mają przejść do grupy urzędników służby cywilnej.

Premier zadeklarował wówczas, że zmiany w wynagrodzeniu będą możliwe jedynie w przypadku podsekretarzy stanu, w związku z ewentualnym przesunięciem ich do służby cywilnej.

Natomiast sekretarze stanu, którzy pełnią mandat poselski - jak zadeklarował - mogliby otrzymywać część swojego uposażenia parlamentarnego.