Rzeczniczka rządu o rozwiązaniach dla niepełnosprawnych: Nie tu, nie teraz

"Nie tu, nie teraz i nie w tym miejscu rozwiążemy problem. Z tego, co ja wiem, co państwo wiecie, trwa dialog, trwają rozmowy" - powiedziała w poniedziałek rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska, pytana m. in. o wprowadzenie dodatku rehabilitacyjnego. Zaznaczyła także, że nie będzie deklarowała, kiedy nastąpi kolejne spotkanie premiera z protestującymi w Sejmie rodzicami osób niepełnosprawnych.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z uczestnikami stacjonarnego protestu rodziców osób niepełnosprawnych w Sejmie / Leszek Szymański /PAP

W piątek z protestującymi w Sejmie od środy rodzicami osób niepełnosprawnych i ich podopiecznymi spotkał się prezydent Andrzej Duda, a później premier Mateusz Morawiecki i minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska. Minister spotkała się z rodzicami osób niepełnosprawnych także w niedzielę wieczorem.



Szef rządu zapowiedział utworzenie specjalnego funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych. Złożyłaby się na niego danina, pochodząca od osób najlepiej zarabiających. Premier zadeklarował ponadto, że rząd postara się, by jak najszybciej doprowadzić do wyrównania wysokości renty socjalnej z najniższą rentą ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.



Kopcińska: Rozwiązanie probemu nie tu, nie teraz i nie w tym miescu

Kopcińska pytana przez dziennikarzy o to, kiedy pojawi się projekt ustawy zrównujący rentę socjalną, odpowiedziała: "Zostało to zapowiedziane przez pana premiera i panią minister w najbliższych dniach. Ale to nie chodzi o to, żeby dziś czy jutro przedstawić program. Nad tymi programami pracujemy od dawna. Tu chodzi o to, aby przedstawiony program, zapisany np. w formie ustawy, był jak najlepszy".



Podkreśliła również, że ustawowo zostaną zapisane również propozycje, o których mówił na konferencji inaugurującej program Dostępność plus minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, "tylko i wyłącznie po to, aby zagwarantować osobom potrzebującym godne życie na odpowiednim poziomie przez kolejne lata. To nie może być rozwiązania doraźne" - powiedziała.



Kopcińska pytana o drugi postulat protestujących - wprowadzenie dodatku rehabilitacyjnego - odpowiedziała: "Nie tu, nie teraz i nie w tym miejscu rozwiążemy problem. Z tego, co ja wiem, co państwo wiecie, trwa dialog, trwają rozmowy".



Kolejne spotkanie premiera z protestującymi?

Rzeczniczka rządu została również zapytana, czy premier albo minister znowu spotkają się z protestującymi. Jeden z dziennikarzy zwrócił uwagę, że minister Rafalska spotkała się z protestującymi w niedzielę wieczorem i - jak mówił - "to ich zmotywowało do dalszego protestu, nic nowego nie usłyszeli". Dodał, powołując się na słowa protestujących, że "bez spełnienia postulatów nie wyjdą".



"Szereg postulatów spełniliśmy. I to, o czym mówimy dzisiaj, to jest właśnie wynik wsłuchiwania się, rozmów, dialogu. Państwo byliście przy podpisaniu programu Dostępność plus, widzieliście, jak wiele środowisk brało udział w jego tworzeniu. To są bardzo poważne rozwiązania proponowane przez rząd PiS. W momencie, kiedy mówimy o rozwiązaniach, za którymi muszą iść decyzje finansowe, nie da się ich przedstawić w jeden dzień czy dwa. Ale nad tym rząd Mateusza Morawieckiego pracuje" - podkreśliła.



Kopcińska zaznaczyła również, iż nie będzie deklarowała, kiedy premier wybierze się do protestujących. "Premier zna postulaty osób niepełnosprawnych. Dzisiejsza jego obecność tutaj to potwierdza i te rozmowy, które pan premier odbył z osobami niepełnosprawnymi. Premier rozmawiał dzisiaj właśnie z nimi, z osobami niepełnosprawnymi tu, prezentując program, na który oni czekali, wspierali i nad którym wspólnie z premierem Mateuszem Morawieckim pracowali" - powiedziała.



Kopcińska pytana również o to, kiedy poznamy projekt propozycji daniny solidarnościowej na rzecz wsparcia dorosłych niepełnosprawnych, odpowiedziała: "Kiedy zostanie zaprezentowana przez resort. Jak zostanie opublikowana, to zapewniam państwa, że będziemy szeroko państwa o tym informować".