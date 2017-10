Rzecznik KEP: Biskupi mieli organizować spotkanie Duda-Kaczyński? To "fake news"

- Informacja, jakoby strona kościelna chciała doprowadzić do spotkania prezydenta z prezesem PiS, jest informacją fałszywą - oświadczył rzecznik KEP ks. Paweł Rytel-Andrianik. "Kościół widzi swą misję w głoszeniu Ewangelii (...), a nie w bieżących mediacjach politycznych" - podkreślił.

"Kościół widzi swą misję w głoszeniu Ewangelii wszystkim ludziom i w prowadzeniu ich do zbawienia, a nie w bieżących mediacjach politycznych" - podkreślił ks. Rytel-Andrianik.



Portal rmf24.pl podał w czwartek, że "grupa polskich biskupów" miała próbować zorganizować spotkanie pojednawcze prezydenta Andrzeja Dudy z Jarosławem Kaczyńskim po tym, jak prezydent zawetował ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym autorstwa PiS.



Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski poinformował PAP, że artykuł zawiera fałszywe informacje.



"Na portalu rmf24.pl w artykule "Biskupi chcieli doprowadzić do spotkania pojednawczego Duda-Kaczyński. Prezes PiS odmówił" podano fałszywą informację, jakoby strona kościelna chciała doprowadzić do spotkania Prezydenta RP pana Andrzeja Dudy i Prezesa PiS pana Jarosława Kaczyńskiego na Jasnej Górze dn. 26 sierpnia br., z okazji 300-lecia koronacji obrazu Matki Bożej. Jest to fałszywa informacja - fake news!" - oświadczył rzecznik episkopatu.



Podkreślił, że "Kościół widzi swą misję w głoszeniu Ewangelii wszystkim ludziom i w prowadzeniu ich do zbawienia, a nie w bieżących mediacjach politycznych".



Ks. Rytel-Andrianik przypomniał orędzie papieża Franciszka na tegoroczny Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, w którym papież napisał: "Umysł człowieka jest wciąż w ruchu i nie może zaprzestać "mielenia" tego, co otrzymuje, ale to do nas należy decyzja, jaki materiał mu dostarczamy".



"Nie jest to pierwszy "fake news" w sprawach dotyczących Kościoła katolickiego w Polsce. Apelować więc trzeba, aby - przez szacunek do odbiorców - nie dostarczano umysłom ludzi fałszywych informacji" - podkreślił rzecznik KEP.