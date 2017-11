Rzecznik KEP: Kościół absolutnie nie idzie na kompromis w kwestii pedofilii

Żadne środowisko nie może iść na kompromis w kwestii pedofilii. Kościół katolicki w Polsce wprowadził w życie system ochrony nieletnich – powiedział PAP rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik. Jego zdaniem konieczna jest narodowa strategia prewencyjna obejmująca wszystkie środowiska.

W piątek, w Warszawie odbędzie się międzynarodowa konferencja na rzecz przeciwdziałania pedofilii w Kościele "Przerwać milczenie".



Jak podkreśla w rozmowie z PAP rzecznik episkopatu, pedofilia "to jedno z najcięższych przestępstw", dlatego Kościół katolicki w Polsce wypracował i wprowadził w życie system ochrony nieletnich

"Liczy się przede wszystkim dobro dzieci i młodzieży"

Jak poinformował ks. Rytel-Andrianik, w każdej diecezji powołany został delegat ds. ochrony dzieci i młodzieży, do którego można się zwrócić w przypadkach podejrzenia o popełnienie przestępstwa przez osobę duchowną.



"Ponadto funkcjonuje kościelne Centrum Ochrony Dziecka w Krakowie, które monitoruje sytuację i przeciwdziała patologii oraz niesie pomoc psychologiczną i terapeutyczną. Centrum wdrożyło odpowiednie procedury. Przeszkolonych zostało już około 2 tys. osób, które są przygotowane do niesienia pomocy pokrzywdzonym i prewencji" - podkreślił ks. Paweł Rytel-Andrianik.



Zaznaczył, że "liczy się przede wszystkim dobro dzieci i młodzieży". "Kościół od lat z determinacją powtarza: zero tolerancji dla pedofilii. Poza konsekwencjami prawnymi, osoba dopuszczająca się pedofilii w Kościele ponosi także odpowiedzialność kanoniczną i musi się liczyć z możliwością wydalenia ze stanu kapłańskiego" - powiedział rzecznik KEP.



Dodał, że działania w kierunku ochrony nieletnich episkopat prowadzi "od wielu lat". "Kościół w tej kwestii jest transparentny. Pierwsze wytyczne postępowania w przypadkach nadużyć seksualnych biskupi przyjęli w 2009 r. Było to jeszcze przed watykańskim okólnikiem Kongregacji Nauki Wiary z 2011 r. do wszystkich katolickich konferencji biskupich na świecie w sprawie opracowania szczegółowych Wytycznych. Następnie w 2012 r. zostały one dostosowane do okólnika Stolicy Apostolskiej" - przypomniał ks. Rytel-Andrianik.



Rzecznik KEP: Kościół absolutnie nie idzie na kompromis ws. pedofilii

Jak poinformował, obecnie obowiązujący w Polsce dokument został zaakceptowany przez Stolicę Apostolską w 2015 r., a w czerwcu 2017 r. dostosowany do zmian w państwowym Kodeksie karnym.



"Ponadto w 2013 r. Konferencja Episkopatu Polski powołała koordynatora ds. ochrony dzieci i młodzieży, którym został jezuita o. Adam Żak"- zaznaczył ks. Rytel-Andrianik.



"Te działania świadczą o tym, że Kościół absolutnie nie idzie na kompromis w kwestii pedofilii" - podkreślił ks. Rytel-Andrianik.



"Trzeba przypomnieć, że kościelne regulacje prawne są bardziej restrykcyjne od państwowych. Ochrona obejmuje nie tylko osoby do 15. roku życia, jak w prawie państwowym, ale także osoby, które nie ukończyły 18 roku życia" - wyjaśnił.



Dodał, że - zgodnie z prawem polskim - przedawnienie karalności przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości nie może nastąpić przed ukończeniem przez pokrzywdzonego 30. roku życia, natomiast w prawie kościelnym następuje po 20 latach od dnia, w którym pokrzywdzony niepełnoletni ukończył 18 lat. Dodatkowo - jak poinformował ks. Rytel-Andrianik - Kongregacja Nauki Wiary może uchylić przedawnienie.



"Tak więc sądzony może być każdy kto w przeszłości dopuścił się nadużyć w tym względzie" - powiedział rzecznik KEP.



Konieczność prewencjii dla wszystkich środowisk w kraju

Jak zaznaczył ks. Rytel-Andrianik, żadne środowisko nie może iść na kompromis w tej kwestii.



"Potrzeba, aby także inne instytucje wypracowały i wdrożyły procedury mające na celu ochronę dzieci i młodzieży" - podkreślił ks. Paweł Rytel-Andrianik.



Dodał, że konieczna jest narodowa strategia prewencyjna obejmująca wszystkie środowiska, które mają kontakt z dziećmi i młodzieżą.



