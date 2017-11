Rzecznik Młodzieży Wszechpolskiej stracił stanowisko. "Fatalna wypowiedź"

Rzecznik Młodzieży Wszechpolskiej Mateusz Pławski stracił stanowisko po swoich wypowiedziach dotyczących haseł na sobotnim Marszu Niepodległości. Poinformował o tym europoseł PiS Ryszard Czarnecki, który był gościem Porannej rozmowy w RMF FM.

Zdjęcie Rzecznik Młodzieży Wszechpolskiej Mateusz Pławski stracił stanowisko /Paweł Wisniewski /East News

"Pan rzecznik już rzecznikiem nie jest. Taka jest decyzja władz Młodzieży Wszechpolskiej. I dobrze" - poinformował w internetowej części Porannej rozmowy w RMF FM Ryszard Czarnecki. "Wypowiedź absolutnie niefortunna, fatalna" - tak gość Roberta Mazurska ocenił słowa Mateusza Pławskiego.

Przypomnijmy, że Pławski powiedział o Młodzieży Wszechpolskiej: W zasadzie my rasistami nie jesteśmy, ale z separatystami rasowymi to i owszem, bo Murzyn nie może być Polakiem.

Poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia PiS stwierdził natomiast w Porannej rozmowie w RMF FM, że są mu bliskie słowa prof. Henryka Samsonowicza. "Kiedyś napisał, że jeżeli prawosławny Murzyn powie, że jest Polakiem, to nie możemy tego odmówić. Naród to jest jednak wspólnota kulturowa i dobrze o tym wiemy" - uznał.