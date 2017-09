Rzecznik rządu: Czekamy na projekty prezydenta Dudy

"Wierzymy, że reforma wymiaru sprawiedliwości doprowadzi do tego, że sądy wreszcie będą służyć ludziom i nie będą władzą samą dla siebie, poza demokratyczną kontrolą" - powiedział w czwartek rzecznik rządu Rafał Bochenek. Jak dodał, rząd czeka na projekty, które zaproponuje prezydent Andrzej Duda.

Zdjęcie Rzecznik rządu Rafał Bochenek /STANISLAW KOWALCZUK /East News

24 lipca prezydent Andrzej Duda poinformował, że podjął decyzję o zawetowaniu ustaw: o Sądzie Najwyższym i o Krajowej Radzie Sądownictwa; zapowiedział też przygotowanie swoich projektów ustaw o SN i KRS. Według rzecznika prezydenta mogą one być przestawione 25 września. Nie ma jeszcze decyzji, czy projekty trafią do Sejmu od razu po przedstawieniu ich opinii publicznej, czy też później. W środę Andrzej Duda rozmawiał o projektowanych ustawach z przedstawicielami wszystkich klubów parlamentarnych.

"Cieszymy się, że się toczy taka dyskusja, ale również oczekujemy na projekty pana prezydenta, bo chcielibyśmy, aby reforma wymiaru sprawiedliwości stała się rzeczywistością i żeby te zapowiedzi programowe, o których mówiliśmy idąc do wyborów, (...) zmaterializowały się" - powiedział Bochenek w Telewizji Republika.

Dodał, że o konieczności reformy "rzeczywistej, a nie fasadowej" mówił też w swojej kampanii Andrzej Duda. "Wierzymy, że te ustawy, które będą przygotowane w Pałacu Prezydenckim w najbliższym czasie, będą właśnie w tym kierunku zmierzały" - podkreślił rzecznik rządu.

Przypomniał, że ustawy powinny odpowiadać na trzy oczekiwania, nie tylko rządu, ale również Polaków. Jak mówił, jest to: większa demokratyzacja wymiaru sprawiedliwości, dopuszczenie do urzędów i stanowisk młodych, zdolnych sędziów i wprowadzanie mechanizmów pociągania do odpowiedzialności osób, które np. złamią prawo lub zachowają się nieetycznie.

"Czekamy i zobaczymy, co znajdzie się w tych ustawach. Wierzymy, że ta reforma doprowadzi do tego, że sądy wreszcie będą służyć ludziom i nie będą władzą samą dla siebie, nie będą czymś zupełnie poza demokratyczną kontrolą" - zaznaczył Bochenek.

Rzecznik rządu był również pytany o ocenę kampanii informacyjnej "Sprawiedliwe Sądy". "Merytoryczna dyskusja w tej sprawie jest potrzebna i wpisuje się ta kampania w oczekiwania" - powiedział, podkreślając, że jest to kampania Polskiej Fundacji Narodowej. "Ludzie powinni wiedzieć, na czym zasadza się funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w Polsce, jakie są mechanizmy działania sądów, do jakich patologii bardzo często na przestrzeni ostatnich lat dochodziło" - dodał.