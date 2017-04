​Rzecznik rządu: Polska otrzymała projekt wytycznych w sprawie Brexitu

Rząd otrzymał projekt wytycznych do negocjacji w sprawie opuszczenia przez Wielką Brytanię UE - poinformował rzecznik rządu Rafał Bochenek. Jak podkreślił, jednym z celów Polski będzie zagwarantowanie praw socjalnych Polakom mieszkającym na Wyspach.

Zdjęcie Rzecznik rządu Rafał Bochenek /Leszek Szymański /PAP

Po tym, gdy w połowie ubiegłego tygodnia premier Theresa May uruchomiła procedurę wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii na podstawie art. 50 Traktatu o UE, szef Rady Europejskiej Donald Tusk zapowiedział przesłanie przywódcom 27 państw członkowskich projektu propozycji w sprawie negocjacji warunków Brexitu. W poniedziałek o otrzymaniu dokumentu przez polski rząd poinformował PAP jego rzecznik.

Bochenek podkreślił, że rozmowy na ten temat trwają. Według niego Polska ma swoje określone cele i chce być aktywnym uczestnikiem rozmów ws Brexitu oraz mieć istotny wpływ na kształtowanie wytycznych.

"Pani premier Beata Szydło wielokrotnie publicznie to komunikowała i zwracała na to uwagę, iż celem bardzo istotnym jest niewątpliwie kwestia zagwarantowania praw socjalnych Polakom, którzy mieszkają na Wyspach Brytyjskich, ich dostępu do świadczeń socjalnych, dostępu do opieki medycznej, to są te sprawy, które są dla nas niezwykle istotne" - powiedział rzecznik rządu na poniedziałkowym briefingu prasowym.

"Brytyjczycy także to podkreślają, że dla nich ta kwestia również jest ważna i uważają, że również jest to jedna z pierwszych spraw, która powinna zostać omówiona podczas tego całego procesu negocjacyjnego, który będzie się odbywał i będzie trwał jakiś czas" - dodał.

Bochenek był też pytany o to, kiedy rząd zajmie się stanowiskiem ws. Brexitu. Rada Ministrów miała omówić tę kwestię na posiedzeniu dwa tygodnie temu; ostatecznie ten punkt został zdjęty z porządku obrad.

Rzecznik rządu odpowiedział, że taki dokument zostanie omówiony i przyjęty, jednak - jak zaznaczył - "będzie miał formułę dokumentu niejawnego, instrukcji".

"To będzie stanowisko negocjacyjne, to będzie pewna strategia polskiego rządu, tak, że trudno abyśmy się z tym afiszowali i od razu komunikowali naszym partnerom, z którymi będziemy rozmawiali, negocjowali, jaka jest nasza strategia, na czym nam zależy i jak zamierzamy poprowadzić te negocjacje. Także nie liczyłbym na to, że to będzie dokument jawny, to będzie dokument niejawny" - mówił Bochenek.

"To będzie instrukcja, która będzie określała jak rząd powinien się w tej sytuacji zachować i będzie to taki odpowiedni mandat dla osób, które będą prowadziły te negocjacje i te rozmowy na forum Rady Europejskiej przy opracowywaniu wspólnych wytycznych, co do tego jak się zachować i w którym kierunku podążać" - dodał.

Wytyczne do negocjacji warunków "rozwodu" Londynu ze Unią Europejską szefowie państw i rządów mają przyjąć na unijnym szczycie 29 kwietnia.