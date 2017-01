Rzecznik rządu: Spotkanie z wicepremierem Glińskim przełożone na przyszły tydzień

Zaplanowane na wtorek w ramach przeglądu resortów spotkanie premier Beaty Szydło z wicepremierem i ministrem kultury Piotrem Glińskim zostało odwołane z powodu jego choroby i przełożone na przyszły tydzień - poinformował rzecznik rządu Rafał Bochenek.

Zdjęcie Wicepremier Piotr Gliński /Rafał Oleksiewicz /Reporter

We wtorek w przeglądzie resortów weźmie udział tylko minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski.

Reklama

Rzecznik rządu poinformował, że rozmowa premier Szydło z szefem MSZ rozpoczęła się o godz.8.30. Konferencję po niej zaplanowano ok. 10.30.

Premier w połowie ubiegłego tygodnia rozpoczęła przegląd resortów, którego celem jest wyznaczenie nowych kierunków działań rządu.



Przegląd - jak mówiła szefowa rządu - będzie też dobrą okazją do tego, aby powiedzieć Polakom o tym, co zostało już zrobione i co zostanie zrobione w tym roku. Według szefowej rządu podczas rozmów zostaną też poruszone tematy, które "wynikają z tego, czego nie podjęto". - Będziemy starali się szukać przyczyn ewentualnie tych zadań, które nie zostały zrealizowane w ubiegłym roku - zapowiedziała premier.

W ramach przeglądu w zeszłym tygodniu premier spotkała się z szefami resortów: obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji, zdrowia, rodziny i sprawiedliwości oraz z koordynatorem służb specjalnych.

W poniedziałek szefowa rządu rozmawiała z wicepremierem, ministrem rozwoju i finansów Mateuszem Morawieckim oraz ministrem, przewodniczącym Stałego Komitetu Rady Ministrów Henrykiem Kowalczykiem.