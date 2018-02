Rzecznik rządu: W Niemczech premier nie będzie unikał tematu reparacji

Jeżeli premier będzie zapytany o reparacje wojenne to na pewno nie będzie unikał tego tematu - mówi w Popołudniowej rozmowie w RMF FM rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska pytana o to, czy Mateusz Morawiecki podczas spotkania w Berlinie z kanclerz Angelą Merkel poruszy temat reparacji wojennych. "Premier rządu polskiego powiedział, że sprawa odszkodowania dla Polski po II wojnie światowej nie została rozwiązana, zakończona. (...) Do tego tematu trzeba wrócić” - mówi Kopcińska w rozmowie z Marcinem Zaborskim.

Zdjęcie Rzecznik rządu Joanna Kopcińska /STANISLAW KOWALCZUK /East News

Marcin Zaborski, RMF FM: Premier będzie jutro w Berlinie. I co? Powie tam Angeli Merkel prosto z mostu: mój rząd domaga się reparacji wojennych od Niemiec?

Joanna Kopcińska: Premier Mateusz Morawiecki jedzie do Berlina, będzie rozmawiał z panią kanclerz w ważnym momencie - właśnie powstaje nowy rząd pani kanclerz. Ważny moment wizyty i tematy

I w tym ważnym momencie powie: reparacje wojenne?

Jeżeli będzie zapytany o to, na pewno nie będzie unikał tematu.

Jeśli będzie zapytany - pani minister, komunikat w takim razie jest taki, proszę wybaczyć: drodzy rodacy, wasz premier w Berlinie zawalczy o pieniądze od Niemiec, jeśli najpierw kanclerz Niemiec go o to zapyta. To naprawdę tak wygląda?

Panie redaktorze, premier rządu polskiego Mateusz Morawiecki powiedział, że sprawa odszkodowania dla Polski po drugiej wojnie światowej nie została rozwiązana, zakończona, rozpatrzona, że jest to temat niezmiernie ważny, bo ucierpieliśmy nie tylko, jeżeli chodzi o infrastrukturę, ale również intelektualnie. Do tego tematu trzeba wrócić.

Pani minister, ambasador Niemiec Rolf Nikel mówi kilka dni temu w "Rzeczpospolitej" tak: "sprawa reparacji jest prawnie i politycznie zamknięta". Stąd pytanie: czy to nie jest już wystarczający moment, nie jest wystarczające tematu, o którym pani mówi? Czy premier na to w Berlinie zareaguje?

Panie redaktorze, temat reparacji jest na etapie prac parlamentarnych w Polsce, a premier na ten temat być może będzie rozmawiał. Ja panu nie potrafię powiedzieć, jak będzie przebiegała rozmowa z panią kanclerz dzisiaj. Ja ją panu skomentuję po powrocie.



Ale może pani wiedzieć, czy premier ma pomysł na to, żeby ten temat poruszyć.



Tak. Chcę pana i Polaków zapewnić, że temat odszkodowań, temat zniszczeń, które Polska poniosła w czasie II wojny światowej, jest ważnym tematem dla premiera tego rządu. Na pewno nie będzie tego tematu unikał.

Ale dlaczego nie może pani powiedzieć, że premier poruszy ten temat? Nie unikać to nie to samo co poruszyć.

Ja nie chcę obiecywać i nie dotrzymywać słowa. Ja nie wiem, co się wydarzy jutro, ale wiem jedno - jedziemy rozmawiać o ważnych sprawach, o przyszłości Unii, być może o reparacjach, być może o polityce migracyjnej, być może o budżecie, bo to jest temat jutrzejszej rozmowy.

Zdjęcie Mateusz Morawiecki / Jan Bielecki / East News

Na razie tym tematem zajmuje się zespół w parlamencie tak jak pani mówi. Pytanie, kiedy o reparacjach zacznie rozmawiać rząd?

Wtedy, kiedy przed oblicze Rady Ministrów ta sprawa trafi. Najpierw ten temat musi być oszacowany, dokładnie zanalizowany, bo mówimy o latach, kiedy nie podejmowano działań i o dużych ewentualnych pieniądzach, które najpierw trzeba dokładnie wyliczyć i oszacować. Poseł Arkadiusz Mularczyk odpowiada za te sprawy w parlamencie. Wtedy, kiedy prace zostaną zakończone, zajmie się tym Rada Ministrów.

Nie można panu premierowi Morawieckiemu przypisywać czy chce czy nie chce, czy bagatelizuje czy nie, bo on tego nie czyni. Premier Mateusz Morawiecki wielokrotnie podkreślał, że jest to temat ważny dla Polski i Polaków, a on jest głową rządu polskiego i o polskie bezpieczeństwo, rację stanu i również ten temat związany z odszkodowaniami - na pewno nie puści w niepamięć. Ale jak ta sprawa się potoczy?

To są ważne słowa, duże słowa, pani minister, ale ja pytam o konkrety. Minister Henryk Kowalczyk w tym studiu mówił mi jesienią, że rząd wynajmie ekspertów i że ci eksperci potrzebują jakieś - mniej więcej - pół roku - na to, żeby wyliczyć, o jakich pieniądzach rozmawiamy. Czy rząd Mateusza Morawieckiego porozumiał się z tymi ekspertami w parlamencie i zespołem parlamentarnym, do kiedy oni będą pracowali, kiedy przyniosą na biurko premiera efekty swojej pracy?

Przez wiele lat po II wojnie światowej nikt tego tematu nie podjął. To Prawo i Sprawiedliwość do tego tematu wróciło. Nie ma absolutnie powodów, żeby w tej chwili naciskać na zespół prowadzony przez pana posła Mularczyka. Ten zespół pracuje intensywnie. Wtedy, kiedy zakończy swoje prace, będą podejmowane kolejne czynności. Nikt - żeby była jasność - przed niczym się nie uchyla i niczego nie unika, to chcę jasno i wyraźnie powiedzieć, żeby nie było spekulacji.