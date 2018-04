Rzecznik TK: Zmiany orzekających w sprawie aborcji

Jak poinformował we wtorek rzecznik Trybunału Konstytucyjnego Robert Lublański, sprawozdawcą w sprawie dotyczącej przepisów aborcyjnych będzie sędzia TK Justyn Piskorski, a nie - jak planowano dotychczas - prezes TK Julia Przyłębska.

Zdjęcie Justyn Piskorski /Andrzej Iwańczuk /East News

Zaznaczył, że zmiana sprawozdawcy wynika z bieżącej organizacji pracy Trybunału.

Reklama

Sędziowie TK mają zbadać w tej sprawie, czy przepis zezwalający na przerwanie ciąży ze względu na wady płodu jest zgodny z konstytucją. Lubański przekazał we wtorek, że przewodniczącą składu orzekającego w tej sprawie jest prezes Trybunału Julia Przyłębska, a sprawozdawcą sędzia TK Justyn Piskorski. Z kolei w listopadzie ub.r. Trybunał informował, że przewodniczącym składu ma być sędzia Mariusz Muszyński, natomiast sprawozdawcą prezes Przyłębska.

"Rozprawę dotyczącą aborcji poprowadzi ultrakonserwatysta"

Informację o zmianie sprawozdawcy w sprawie dot. aborcji, podał we wtorek Onet.pl w artykule pt. "Rozprawę w TK dotyczącą aborcji poprowadzi ultrakonserwatysta". Według autorów publikacji "Przyłębska po cichu zrezygnowała z roli sprawozdawcy w sprawie aborcyjnej". "Nowym sprawozdawcą został sędzia Justyn Piskorski. To wybrany do TK głosami PiS prawnik z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Znany jest z bardzo konserwatywnych, religijnych przekonań" - wskazano w artykule.

Rzecznik TK, odnosząc się do treści artykułu, wyjaśnił, że "zmiana sędziego sprawozdawcy w tej sprawie, jak i każdej innej, wynika z bieżącej organizacji pracy Trybunału".

"Sędzia sprawozdawca przygotowuje jedynie wstępny projekt orzeczenia, a każdy członek składu orzekającego ma jeden równy głos. Sędziowie Trybunału w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli" - dodał Lubański.

Zwrócił też uwagę, że Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę dot. przepisów aborcyjnych w pełnym składzie 15 sędziów. Termin rozprawy nie został jeszcze wyznaczony.

Badanie konstytucyjności przepisów o aborcji

Wniosek o zbadanie konstytucyjności przepisów dopuszczających aborcję ze względu na ciężkie wady płodu został złożony przez grupę posłów w październiku 2017 r. Pod wnioskiem do TK podpisało się ponad 100 posłów z kilku środowisk politycznych: PiS, klubu Kukiz'15, koła Wolni i Solidarni oraz posłowie niezrzeszeni.

W myśl obowiązującej ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, aborcji można dokonywać w trzech przypadkach: gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety, jest duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu lub gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.

W pierwszych dwóch przypadkach przerwanie ciąży jest dopuszczalne do chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem matki; w przypadku czynu zabronionego - jeśli od początku ciąży nie upłynęło więcej niż 12 tygodni.