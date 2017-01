"Rzeczpospolita": 90 tys. zł ze zbiórek KOD-u trafiło do firmy Kijowskiego

"Rzeczpospolita" dotarła do faktur, jakie osobiście przez pół roku wystawiał za usługi informatyczne dla Komitetu Obrony Demokracji Mateusz Kijowski. Sam lider w rozmowie z dziennikarzami gazety potwierdził ich autentyczność. Jego zdaniem "ktoś usiłuje rozkręcić wokół niego jakąś aferę".

Jak wyjaśnia "Rzeczpospolita", Mateusz Kijowski wraz z żoną od maja 2014 roku prowadzą spółkę MKM-Studio. Prezesem jest lider KOD, a członkiem zarządu jego żona.

"Od marca do sierpnia ubiegłego roku z konta Komitetu Społecznego KOD na konto MKM-Studio trafiło sześć przelewów. Każdy na identyczną kwotę: 15 190,50 zł brutto. Wszystkie faktury dla KOD wystawił osobiście Mateusz Kijowski" - wylicza dziennik.



Za co płacił KOD firmie Kijowskiego? Jak dowiedziała się "Rzeczpospolita" w dokumentach, oprócz standardowych usług, jak opłaty za hosting strony internetowej czy obsługa domeny, znajdują się specjalistyczne czynności serwisowe.



Sześć faktur opiewa na łączną kwotę 91.143 zł brutto. Osobiście wystawiał je Mateusz Kijowski. Skarbnik KOD potwierdził w rozmowie z dziennikiem, że otrzymał do realizacji faktury wystawione przez MKM-Studio.

Mateusz Kijowski o sprawie faktur początkowo nie chciał z "Rzeczpospolitą" rozmawiać. Potem przyznał jednak, że wspomniane faktury sam wystawił. "To jest prawda od zawsze. Nikt nigdy nie mówił, że to nieprawda. Po prostu nie komentowałem, bo zostałem o to poproszony" - tłumaczył w rozmowie z dziennikiem. "Słyszałem, że ktoś to rozesłał do wielu redakcji. Wygląda to na jakąś zorganizowaną akcję przeciwko mojej osobie" - dodał.

