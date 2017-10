​"Rzeczpospolita": Kluczowa poprawka PiS "nie do zaakceptowania" przez prezydenta

Maleją szanse, że podczas piątkowego spotkania Andrzeja Dudy z Jarosławem Kaczyńskim dojdzie do porozumienia w sprawie reformy sądownictwa - informuje "Rzeczpospolita". W mediach pojawiły się także pierwsze szczegóły poprawek PiS do ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądu Najwyższego.

Przypomnijmy, że w piątek w Pałacu Prezydenckim dojdzie do kolejnego już spotkania prezydenta z prezesem PiS.

Jak czytamy w "Rzeczpospolitej", może to być spotkanie ostatniej szansy. W przypadku braku porozumienia kolejnych rund negocjacji już raczej nie będzie.

Rzecz rozbija się przede wszystkim o sposób wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. PiS w poprawkach do prezydenckich ustaw proponuje wybór trzystopniowy, zakładający, w trzecim kroku, wybór sędziów do KRS zwykłą większością głosów w Sejmie, ale w taki sposób, by zagwarantować opozycji sześciu z 15 sędziów.

Według informatorów z Pałacu takie rozwiązanie jest dla Andrzej Dudy "nieakceptowalne". Prezydent chciałby, aby sędziowie w KRS byli wybierani na drodze ponadpartyjnego porozumienia lub wedle zasady jeden poseł - jeden głos - jeden kandydat.

W PiS natomiast opór prezydenta uznawany jest jako "nieracjonalny".

"Gazeta Wyborcza" podaje z kolei, że poprawki PiS do ustaw o SN i KRS liczą aż 25 stron i zwiększają uprawnienia ministra sprawiedliwości; prezydent miałby jednak zachować prawo do wskazywania, którzy sędziowie SN mieliby przejść w stan spoczynku po ukończeniu 65. roku życia.

W przypadku fiaska rozmów z prezydentem Jarosław Kaczyński może zadecydować o zawieszeniu całej reformy SN i KRS - podają dzienniki.