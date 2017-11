"Rzeczpospolita": KRS da szansę asesorom

Decyzje w sprawie ewentualnych uzupełnień w dokumentacji asesorów będą podejmowane indywidualnie - informuje w środę "Rzeczpospolita". KRS powołała cztery zespoły, które przeanalizują dokumenty.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /STANISLAW KOWALCZUK /East News

Konflikt na linii Krajowa Rada Sądownictwa - Ministerstwo Sprawiedliwości wydaje się zażegnany. Rada zdecydowała, że powołane przez nią cztery zespoły przejrzą w środę dokumentację asesorów - czytamy w artykule "Rzeczpospolitej".

Reklama

Przełamuje to impas, który dotyczył 265 osób powołanych na asesorów przez Zbigniewa Ziobrę. 30 października KRS zgłosiła wobec nich sprzeciw. Powodem były braki formalne w dokumentacji, choć resort zapewniał, że to nieprawda. Pomógł tzw. okrągły stół, który zwołał przewodniczący KRS. Głos zabrali też asesorzy. Po raz pierwszy przyznano wtedy, że jest szansa, by raz jeszcze sprawdzono ich dokumenty.



We wtorek o godz. 17 na posiedzeniu zebrała się Krajowa Rada Sądownictwa. Miała podjąć decyzję, co dalej z asesorami, co do których 30 października zgłosiła skuteczny sprzeciw. W grę wchodzi 265 osób powołanych pod koniec września na urząd asesora przez Zbigniewa Ziobrę, ministra sprawiedliwości. I w zasadzie podjęła, Dariusz Zawistowski, przewodniczący KRS, złożył wniosek o zastosowanie art. 45 ustawy o KRS.



Ten stanowi, że w przypadku ujawnienia nowych okoliczności Rada może z urzędu lub na wniosek uczestnika postępowania ponownie rozpatrzyć sprawę.