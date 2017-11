​"Rzeczpospolita": Nielegalna emigracja "na Polaka"

Grupy przestępcze wypożyczają Ukraińcom polskie paszporty. To pozwala im podjąć legalnie pracę w krajach UE - informuje czwartkowa "Rzeczpospolita".

Już nie wystarczy praca w Polsce. Ukraińcy czy Wietnamczycy chcą dostać się do Wielkiej Brytanii i Francji, by tam zarobić więcej. Umożliwia to polski paszport lub dowód osobisty osoby o podobnym wyglądzie. Na takich dokumentach cudzoziemcy podróżują po UE w celu znalezienia lepiej płatnej pracy - podaje gazeta.

To metoda "look-alike" lub inaczej "na podobieństwo". Obserwujemy wzrost zainteresowania grup przestępczych organizacją nielegalnej migracji właśnie tą metodą - powiedziała "Rz" ppor. Agnieszka Golias, która jest rzecznikiem komendanta głównego Straży Granicznej.

Dokument nie jest sfałszowany ani wpisany do baz jako kradziony, więc metoda uznawana jest przez nielegalnych emigrantów za "znacznie bezpieczniejszą" - czytamy.

Trudno oszacować, ilu cudzoziemców używa w krajach UE polskich dokumentów, ale o ujawnieniu tego typu przypadków informują także pogranicznicy zagraniczni, głownie Francuzi i Brytyjczycy - pisze czwartkowa "Rz.