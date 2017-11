"Rzeczpospolita": Nowy cennik rekompensat dla bliskich ofiar wypadków

Będzie łatwiej dostać zadośćuczynienie po utracie bliskiego członka rodziny. Trwa jednak spór o wysokość wypłaty - pisze w środę "Rzeczpospolita".

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /Jakub Porzycki /FORUM

Już niedługo w przepisach może pojawić się nowa rekompensata dla bliskich ofiar wypadków - wynika z niepublikowanego raportu KNF, do którego dotarła "Rzeczpospolita".



Reklama

Po wprowadzeniu zmian małżonek i dziecko osoby, która zginęła w wypadku komunikacyjnym, nie będą już musieli pozywać firmy ubezpieczeniowej do sądu, aby uzyskać wyższe zadośćuczynienie. W przepisach znajdzie się tabela przewidująca zryczałtowane świadczenia należne w takiej sytuacji - czytamy w gazecie.



Jak wskazuje dziennik, zanim jednak propozycje zmian ujrzały światło dzienne, pojawiły się wątpliwości co do wysokości nowych świadczeń. Różnice między tym, co proponują eksperci i ubezpieczyciele, wynoszą nawet 26 tys. zł.



Prace nad zmianami trwają już w Ministerstwie Sprawiedliwości, ale - jak ustaliła "Rzeczpospolita" - są one na wczesnym etapie i na razie trudno wskazać termin przedstawienia projektu, a tym bardziej wejścia nowych przepisów w życie.

Więcej w "Rzeczpospolitej".