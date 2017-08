"Rzeczpospolita": Nowy świadek zbrodni

Prokurator IPN przesłucha wkrótce kobietę, która mogła widzieć mordowanie Żydów w Jedwabnem - pisze środowa "Rzeczpospolita".

Do pionu śledczego białostockiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej trafił wniosek o "przesłuchanie naocznego świadka, wznowienie postępowania i dokończenie przerwanej w 2001 roku ekshumacji szczątków Żydów zabitych latem 1941 roku w Jedwabnem". Pod koniec lipca skierował go do IPN prawnik i ekonomista Krzysztof Krasowski z Białegostoku.



Wnosi on o przesłuchanie urodzonej w 1928 r. Antoniny K., która w czasie wojny przebywała w Jedwabnem (obecnie mieszka w Orzyszu w woj. warmińsko-mazurskim).



Krasowski proponuje, aby ze względu na podeszły wiek i problemy ze słuchem kobieta została przesłuchana w miejscu jej zamieszkania.



Z informacji, które "Rzeczpospolita" uzyskała od prokuratora Dariusza Olszewskiego z IPN, wynika, że decyzja o przesłuchani kobiety już zapadła.