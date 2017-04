"Rzeczpospolita": Piątkowa debata to nie tylko pojedynek Szydło i Schetyny

Podczas debaty nad wotum nieufności, opozycja będzie mogła nie tylko krytykować PiS, ale również przedstawiać swoje pomysły - podaje "Rzeczpospolita".

Zdjęcie Beata Szydło na mównicy sejmowej /Jacek Domiński /East News

Dla Beaty Szydło debata będzie okazją do przypomnienia dotychczasowych osiągnięć rządu. Rafał Bochenek zaznacza, że pani premier odniesie się merytorycznie do wniosku. Dodał też, że strona rządowa liczy na rzetelną dyskusję - czytamy w "Rzeczpospolitej".

Dla Platformy Obywatelskiej to okazja do krytyki gabinetu Beaty Szydło, ale również do przedstawienia swojego pomysłu na "naprawę" Polski po PiS. Choć politycy PO w większości wierzą w swojego lidera, w szeregach partii pojawiają się głosy obawy, czy Grzegorz Schetyna udźwignie ciężar, jaki na nim spoczywa.





Nowoczesna krytykuje PO za brak konsultacji przed złożeniem wotum. Politycy partii zapowiadają, że w piątek przedstawią alternatywę dla dwóch największych partii w sejmie. Z kolei politycy Kukiz'15 chcą pokazać podobieństwo pomiędzy partiami oraz zwrócić uwagę na absurd wybierania pomiędzy nimi. PSL zaproponuje swoje rozwiązania w obszarach, w których ich zdaniem PiS popełnia błędy.





Więcej w "Rzeczpospolitej".