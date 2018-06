​"Rzeczpospolita": PiS nie chce referendum prezydenta

Coraz więcej wskazuje na to, że Senat nie zgodzi się na proponowane przez Andrzeja Dudę referendum konstytucyjne - donosi "Rzeczpospolita".

Zdjęcie Andrzej Duda /Agnieszka Sniezko /East News

We wtorek, 12 czerwca, prezydent przedstawił 15 proponowanych pytań do referendum w sprawie konstytucji. Andrzej Duda chce, by do głosowania doszło 10-11 listopada.

Reklama

Wcześniej jednak referendum musi zatwierdzić Senat. I może być z tym problem.

Jak czytamy w "Rzeczpospolitej", partia rządząca obawia się, że niska frekwencja w referendum pójdzie na konto PiS, nie tylko Dudy.

"Wiele wskazuje na to, że Senat na referendum się nie zgodzi" - mówi gazecie rozmówca z PiS.

Już wczoraj marszałek Senatu Stanisław Karczewski podkreślał, że pytań jest "za dużo" i że są niedopracowane.

Więcej w "Rzeczpospolitej".