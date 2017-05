"Rzeczpospolita": Polityk chce delegalizacji islamu w Polsce

Polityk partii Wolność dąży do delegalizacji muzułmańskich związków wyznaniowych w Polsce - czytamy w "Rzeczpospolitej".

"Islam nie jest religią, ale totalitarnym systemem politycznym" - stwierdza Paweł Banasiak w rozmowie z "Rzeczpospolitą". Od połowy 2016 roku składa w prokuraturze wnioski o zdelegalizowanie islamu w naszym kraju. spotkał się nawet z ekspertami Ministerstwa Sprawiedliwości, którzy - jego zdaniem - reprezentują podobną do niego "wolę polityczną".



"Panowie powiedzieli, że zajmą się sprawą, co więcej zapewnili mnie, że mój wniosek będzie procedowany dalej z ramienia Ministerstwa Sprawiedliwości do Prokuratury Krajowej" - powiedział Banasiak w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej".



Polityk partii Wolność twierdzi, że Koran nawołuje do czynów zbrojnych, co zagraża bezpieczeństwu kraju. Ministerstwo Sprawiedliwości potwierdziło, że doszło do spotkania z Banasiakiem, jednak nikt nie deklarował pomocy, a wręcz przeciwnie - nie znaleziono podstaw do podjęcia jakichkolwiek czynności w tej sprawie. Podkreślono także, że wolność religii jest gwarantowana konstytucyjnie.

