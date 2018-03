"Rzeczpospolita": Sędziowie odchodzą ze stowarzyszenia Iustutia

Już 40 sędziów odeszło ze stowarzyszenia Iustitia - informuje w środę "Rzeczpospolita".

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Piotr Kamionka /Reporter

Z ustaleń dziennika wynika także, że coraz więcej niezadowolonych motywuje powody swojego odejścia pisemnie, a w obiegu sędziowskim znalazł się wzór pisemnej rezygnacji ze stowarzyszenia.

Reklama

Pojawiają się w nim m. in. stwierdzenia: "nie mogę już dłużej akceptować i legitymizować działań Stowarzyszenia godzących w porządek prawny państwa oraz nawołujących do podejmowania zachowań, prowadzących do paraliżu funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości" - czytamy w "Rzeczpospolitej".



Jako inne powody podaje się także brak zgody na wywieranie presji na decyzję sędziów o kandydowaniu do konstytucyjnych organów państwa lub brak akceptacji z powodu odpowiedzi na rządową "białą księgę".

Więcej w "Rzeczpospolitej".