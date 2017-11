"Rzeczpospolita": ​Trybunał Konstytucyjny zakaże aborcji uszkodzonych płodów?

Do Trybunału Konstytucyjnego trafił wniosek 107 parlamentarzystów - głównie PiS i Kukiz'15 - o zbadanie konstytucyjności przepisów aborcyjnych, informuje "Rzeczpospolita".

Zdjęcie Wniosek przygotował Bartłomiej Wróblewski (na zdj. obok Jarosława Kaczyńskiego) /Andrzej Iwańczuk /Reporter

Posłowie PiS chcą, by to Trybunał Konstytucyjny zadecydował w sprawie aborcji ciężko uszkodzonych płodów, co określane jest przez polityków obozu rządzącego jako "aborcja eugeniczna".

Reklama

Przypomnijmy, że polskie prawo dopuszcza obecnie usunięcie ciąży, gdy płód jest nieodwracalnie upośledzony.

I właśnie ten punkt zakwestionowali parlamentarzyści. Wniosek do Trybunału przygotował poseł PiS Bartłomiej Wróblewski.

Może się więc okazać, że to Trybunał, a nie parlament zadecyduje o zaostrzeniu przepisów aborcyjnych w Polsce. W Sejmie wciąż czekają na rozpatrzenie dwa projekty obywatelskie: jeden zaostrzający ustawę i drugi - liberalizujący ją.

Więcej w "Rzeczpospolitej".