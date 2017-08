"Rzeczpospolita": W aucie posła Wójcikowskiego były uszkodzone hamulce

Prokuratura ustaliła, że w aucie Rafała Wójcikowskiego uszkodzony był przewód hamulcowy – informuje „Rzeczpospolita".

Zdjęcie Pogrzeb posła Rafała Wójcikowskiego /East News

Poseł Kukiz'15 Rafał Wójcikowski zginął 19 stycznia 2017 roku na drodze ekspresowej S8, na wysokości miejscowości Wędrogów. Auto posła miało stać na światłach awaryjnych - minął go jeden samochód, ale inny w niego uderzył.

