Saakaszwili odprawiony przez polskie służby graniczne

Były prezydent Gruzji Micheil Saakaszwili został w niedzielę odprawiony przez polskie służby graniczne i czeka na wjazd na stronę ukraińską – poinformowała dziennikarzy zgromadzonych przed przejściem w Medyce (woj. podkarpackie) osoba z otoczenia Saakaszwilego.

Zdjęcie Micheil Saakaszwili w Przemyślu miał towarzystwo - Julię Tymoszenko i Jacka Saryusz-Wolskiego. /Darek Delmanowicz /PAP

Były prezydent Gruzji wraz z m.in. byłą premier Ukrainy Julią Tymoszenko, deputowanymi do Rady Najwyższej oraz sporą grupą dziennikarzy wjechał na przejście graniczne w Medyce ok. godz. 17. Pierwotnie mieli oni przekraczać granicę na przejściu w Korczowej.

Wstrzymany pociąg na Ukrainę

Saakaszwili, w niedzielę w po południu, przed dworcem PKP w Przemyślu, poinformował dziennikarzy, że zamierza przekroczyć granicę z Ukrainą pociągiem. Kiedy jednak do niego wsiadł, ogłoszono, że pociąg nie ruszy dopóki znajduje się w nim "osoba, która nie ma prawa wjazdu na Ukrainę".

Pociąg miał odjechać o godz. 13.37. Ok. 15 kierownictwo pociągu poinformowało, że osoby, które chcą przedostać się na Ukrainę, mogą przesiąść się do podstawionych autokarów.



Saakaszwili: Ukraińskie władze robią cyrk

Saakaszwili ocenił, że decyzja ukraińskich kolei jest wynikiem nacisków Petra Poroszenki. Zaznaczył, że nie wie czemu służyć ma powstały bałagan. Jak mówił, "ukraińskie władze robią cyrk na terytorium przyjaznej wobec Ukrainy Polski". Zdaniem polityka, całą odpowiedzialność za to ponosi prezydent Poroszenko.

Pozbawiony obywatelstwa

W lipcu Poroszenko podpisał decyzję o pozbawieniu Saakaszwilego ukraińskiego obywatelstwa. Nadał je w 2015 r. podczas mianowania gruzińskiego polityka na stanowisko

gubernatora Odessy.



Z biegiem czasu Saakaszwili z politycznego przyjaciela stał się zdecydowanym krytykiem ukraińskiego prezydenta, oskarżając go o wspieranie układów korupcyjno-przestępczych.



Ukraińskie służby graniczne zapowiadały, że przy próbie przekroczenia granicy zabiorą Saakaszwilemu ukraiński paszport i nie wpuszczą go na terytorium Ukrainy. Mimo to polityk zapowiedział, że 10 września spróbuje wjechać na Ukrainę.