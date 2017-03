Sąd uchylił immunitet b. prezesowi SA w Krakowie

Sąd Apelacyjny w Łodzi uchylił immunitet byłemu prezesowi Sądu Apelacyjnego w Krakowie Krzysztofowi S.

Decyzja Sądu Dyscyplinarnego przy łódzkim SA zapadła na posiedzeniu niejawnym. Uchylenie immunitetu pozwoli rzeszowskiej prokuraturze regionalnej, która prowadzi śledztwo dot. korupcji w SA w Krakowie, na postawienie zarzutów b. prezesowi tego sądu. Śledczy chcą mu postawić zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przyjęcia korzyści majątkowej w wysokości co najmniej 376 tys. 300 złotych i przekroczenia w ten sposób uprawnień związanych z pełnioną przez siebie funkcją oraz uczestniczenia w tzw. praniu brudnych pieniędzy.



Według śledczych grupa działała co najmniej od stycznia 2013 roku do listopada 2016 roku w Krakowie oraz w innych miejscowościach.W związku z tą sprawą zarzuty usłyszało dotychczas dziewięć osób, w tym m.in. dyrektor SA w Krakowie Andrzej P., główna księgowa SA w Krakowie Marta K., dyrektor Centrum Zakupów dla Sądownictwa Marcin B. Wszyscy oni przebywają w aresztach.