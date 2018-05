Sąd w Warszawie zarejestrował Śląską Partię Regionalną

Śląska Partia Regionalna została zarejestrowana przez warszawski sąd - poinformowali na czwartkowym briefingu liderzy ugrupowania. Tego samego dnia partia uruchomiła internetowy nabór członków.

Zdjęcie Śląska Partia Regionalna została zarejestrowana /123RF/PICSEL

Inicjatywę utworzenia Śląskiej Partii Regionalnej (ŚPR) jej założyciele związani ze środowiskami m.in. Ruchu Autonomii Śląska oraz Związku Górnośląskiego ogłosili w czerwcu ub. roku.

Głównym celem wyborczym ma być regionalny sejmik. W działalności regionalnej ŚPR chce koncentrować się m.in. na edukacji, transporcie, rewitalizacji infrastrukturalnej i społecznej oraz poprawie jakości życia mieszkańców.

Inicjatorzy ŚPR zdecydowanie odżegnują się przy tym od separatyzmu. Część programu partii opiera się o obecne prawo (dotyczące m.in. samorządu wojewódzkiego) i kwestie możliwe do zrealizowania w jego ramach; druga obejmuje postulaty m.in. poszerzenia obecnej samorządności.

W połowie kwietnia br. w Katowicach odbyła się konwencja programowa ŚPR. Wśród postulatów kierowanych do władz centralnych znalazły się m.in. zwiększenie uprawnień prawodawczych samorządów, stanowienie przepisów dedykowanych poszczególnym regionom czy zwiększenie ich finansowania poprzez przekazanie po 1 proc. VAT proporcjonalnie do liczby mieszkańców do każdego szczebla samorządu.