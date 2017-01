Sadurska: Będziemy obserwować efekty tzw. ustawy spreadowej

"Będziemy obserwować, w jaki sposób tzw. ustawa spreadowa - jeżeli wejdzie w życie - przyczyni się do poprawy sytuacji frankowiczów i wtedy będziemy podejmować innego rodzaju decyzje" - powiedziała w środę szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Sadurska.

Małgorzata Sadurska przypomniała w radiowej Jedynce, że to prezydent Andrzej Duda złożył do Sejmu projekt tzw. ustawy spreadowej. Jak mówiła, de facto jest to "pierwszym krokiem i wyciągniętą dłonią do frankowiczów, który pozwala rozwiązać ich trudną sytuację".

Szefowa Kancelarii Prezydenta przypomniała, że w parlamencie trwają prace nad tym projektem. - Mamy nadzieję, że jeżeli ta ustawa wejdzie w życie, jeżeli ta ustawa zacznie obowiązywać, będziemy przyglądać się jej efektom i wtedy będziemy podejmować innego rodzaju decyzje. To pierwszy krok i ręka wyciągnięta w stronę tych osób, które wzięły kredyty przeliczane na franki - powiedziała Sadurska. - Będziemy obserwować, w jaki sposób ustawa spreadowa przyczyni się do poprawy sytuacji frankowiczów - dodała.

"Nigdzie się nie wybieram"

Zaznaczyła, że prezydent zamierza zintensyfikować działania Narodowej Rady Rozwoju, szczególnie w sekcji gospodarczej, dotyczącej rozwoju Polski. - Tak, aby wspólnie z rządem, wspierając rząd, prowadzić do tego, aby następował wzrost gospodarczy - powiedziała.

Zapytana czy to prawda, że "chciałaby zająć się jakąś inną pracą" i opuścić Kancelarię Prezydenta zapewniła, że "nigdzie się nie wybiera". - Rubryki satyryczne mają to do siebie, że różne rzeczy opisują. Wszystko w rękach prezydenta, ale na razie nigdzie się nie wybieram. Jestem szefem Kancelarii - zapewniła.