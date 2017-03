Saryusz-Wolski zabrał głos. "Nie akceptuję donoszenia na własny kraj"

"​Potwierdzam. Nie akceptuję donoszenia na własny kraj i popierania przeciw niemu sankcji. Nie po to wprowadzałem Polskę do Unii Europejskiej" - napisał na Twitterze Jacek Saryusz-Wolski. W ten sposób odniósł się do sobotniej decyzji PiS o wytypowaniu go na kandydata Polski w walce o fotel szefa Rady Europejskiej.

Przypomnijmy, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych wystosowało dziś notę do MSZ Republiki Malty, w której formalnie zgłosiło kandydaturę polskiego europosła Jacka Saryusz-Wolskiego na kandydata naszego kraju w wyborach na szefa Rady Europejskiej.

Po tej decyzji Zarząd Platformy Obywatelskiej na wniosek przewodniczącego partii Grzegorza Schetyny zdecydował o wykluczeniu Jacka Saryusz-Wolskiego z szeregów partii.

