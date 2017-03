Schetyna czy Petru? Kto byłby lepszym premierem?

Uważam, że Ryszard Petru byłby zdecydowanie lepszym kandydatem na premiera, bo jest dużo bardziej otwarty i patrzy do przodu - podkreślił polityk Nowoczesnej Paweł Rabiej odnosząc się do wniosku PO o wotum nieufności dla rządu premier Beaty Szydło.

Kandydatem PO na premiera we wniosku o konstruktywne wotum nieufności jest lider Platformy Grzegorz Schetyna.

Rabiej w czwartek w programie "Kwadrans polityczny" w TVP1 podkreślił, że Ryszard Petru "jest liderem bardzo energetycznym i ma wielki potencjał". "Jeżeli patrzymy teraz na wniosek o wotum nieufności wobec rządu Beaty Szydło to Ryszard Petru byłby zdecydowanie lepszym kandydatem na premiera, bo jest dużo bardziej otwarty i patrzy do przodu, a w przypadku każdego lidera ważne jest to patrzenie w przód" - podkreślił polityk Nowoczesnej.

Według niego wniosek o konstruktywne wotum nieufności byłby dużo lepszy merytorycznie, gdyby Platforma skonsultowała go z Nowoczesną. "Teraz jest niechlujnie napisany" - ocenił.

Zdaniem Rabieja Platforma nie chce rozmowy i dialogu w sprawie wniosku o wotum nieufności. Jak zaznaczył, Ryszard Petru na miejscu Grzegorza Schetyny "zadzwoniłby i zaprosił na konsultacje, dlatego że jest człowiekiem otwartym, jest człowiekiem dialogu".

Na pytanie o spór między Platformą i Nowoczesną m.in. o to, kto byłby lepszym kandydatem na premiera w przypadku konstruktywnego wotum nieufności, odparł: "To nie jest jałowy spór. My jesteśmy z PO skazani na takie współkonkurowanie. Jesteśmy partiami opozycyjnymi. Nowoczesna nie powstałaby, gdyby nie błędy Platformy. Mamy swoją tożsamość i w sumie to bardzo niedobrze, gdy Platforma Obywatelska lekceważy wyborców Nowoczesnej. Wyborców, którzy zagłosowali na Nowoczesną dlatego, że mieli dosyć rządów Platformy i byli niezbyt zadowoleni z perspektywy rządów PiS".

Pytany o wzajemnie relacje pomiędzy Grzegorzem Schetyna a Ryszardem Petru, polityk podkreślił, że obydwaj wzajemnie współpracują w wielu obszarach. "W tej chwili będziemy spotykać się wspólnie z naukowcami, którzy zadeklarowali pomoc młodym politykom, żeby wypracowywać lepsze pomysły dla Polski. Mamy powołane osoby, które kontaktują się w imieniu prezydiów klubów, także jakiś rodzaj współpracy istnieje" - zauważył.

Polityk podkreślił też, że między Platformą a Nowoczesną zawsze będzie pewne napięcie, które wynika z wyznawania nieco innych wartości. Jego zdaniem Grzegorz Schetyna patrzy na wiele rzeczy "w bardzo stary przestarzały sposób". Wyraził jednak nadzieję, że w najbliższych wyborach samorządowych obie partie będą ze sobą współpracować.