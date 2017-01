Schetyna dla "Faktu": PiS urządza teatr absurdu

- Nie chcę uczestniczyć w teatrze absurdu. Nie będę udawał, że nic się nie stało. Głośno mówię, że stało się coś bardzo złego - powiedział o kryzysie sejmowym Grzegorz Schetyna w rozmowie z "Faktem". Jak zaznaczył, "wierzy, że jest szansa, aby znaleźć porozumienie". "Potrzeba tylko woli drugiej strony. Jeżeli jej nie będzie, to ten kryzys będzie trwać. I będzie się pogłębiał" - ostrzegł.

Lider PO podkreślił, że trwający w Sejmie protest "służy ważnej sprawie".



- Protestujemy po pierwsze przeciwko bezprawnemu, niesłusznemu wyrzuceniu posła Szczerby. Po drugie, nie ma naszej zgody na odsunięcie dziennikarzy od pracy w parlamencie. I wreszcie po trzecie, to, co dziś jest już pewne, to brak kworum podczas głosowania, czyli brak faktycznego przegłosowania budżetu - powiedział Schetyna.



Jak przyznał w rozmowie z "Faktem", kryzys sejmowy "jest bolesny dla państwa polskiego, dla jego jakości, dla polskiej polityki, dla wszystkich tych, którzy obserwują go z poziomu Europy czy świata".



- To nie jest typowe, że w dużym europejskim kraju blokowane są prace w Sejmie, że parlament nie obraduje w sali plenarnej, tylko gdzieś obok - argumentował.

Jak dodał, w rozwiązaniu sporu potrzebna jest strona trzecia, niezależny mediator.

- Kilka dni temu wskazałbym prezydenta Dudę, który po tych pierwszych rozmowach z opozycją, mógłby podjąć zobowiązanie bezstronnego arbitra. Dzisiaj uważam, że to jest niemożliwe. Prezydent nie ma dobrej woli, by się tym zajmować - podkreślił lider PO.

Zdaniem Schetyny, ostatnie zdarzenia pokazują, że Polska nie funkcjonuje zgodnie z regułami państwa prawa.

- Politycy PiS nie mogą tego lekceważyć na zasadzie: "mamy większość i wszystko możemy przegłosować". To droga pod Trybunał Stanu - powiedział przewodniczący Platformy.

Na koniec rozmowy Grzegorz Schetyna przekazał także noworoczne życzenia: "Życzę, aby liderem opozycji w Polsce znów został Jarosław Kaczyński".

