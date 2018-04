Schetyna do Gowina: Powinieneś się wstydzić, Jarek

"Powinieneś się wstydzić, Jarek, że robisz takie rzeczy" - w ten sposób lider PO Grzegorz Schetyna skomentował w środę publikację tygodnika "Wprost" na temat konkursów na dofinansowanie organizacji pozarządowych w resorcie nauki, kierowanym przez wicepremiera Jarosława Gowina.

Zdjęcie Grzegorz Schetyna /Marcin Jurkiewicz /East News

W poniedziałek tygodnik "Wprost" podał, że w pierwszej edycji konkursu "Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku", organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), dotację w wysokości ponad 247 tys. zł otrzymała - powstała na tydzień przed ogłoszeniem konkursu - fundacja InnWarmia. Według tygodnika w zespole oceniającym projekty były cztery osoby związane z wicepremierem Gowinem, m.in. jego bliski współpracownik Michał Wypij, który przewodniczył zespołowi. "Wprost" napisał, że Fundacją InnWarmia zarządza jednoosobowo prezes Radosław Wojnarowski, który przyznaje, że jest znajomym Wipija.

Reklama

Pytany o doniesienia tygodnika, lider Platformy podkreślił, że popiera tzw. trzeci sektor, czyli organizacje pozarządowe. "To jest gwarancja wolności i takiego europejskiego podejścia do rzeczywistości, do publicznych pieniędzy. Jestem przekonany, że te organizacje pozarządowe lepiej wydają i skuteczniej docierają do potrzebujących, niż ministerstwa. To jest dla mnie oczywiste" - dodał Schetyna na konferencji prasowej w Kielcach.

"Jeżeli jednak widzimy daty, nazwiska działaczy, jeżeli widzimy cały projekt budowy ugrupowania politycznego, które - w zamyśle, ale i praktyce - opiera się na dofinansowaniu znajomych, którzy mają przechodzić z innych partii, czy wspomagać partię polityczną premiera Gowina, to powiem jedno: powinieneś się wstydzić Jarek, że robisz takie rzeczy" - podkreślił szef Platformy. "On będzie wiedział o co chodzi" - dodał.

Gowin to były polityk PO, w przeszłości m.in. minister sprawiedliwości w rządzie Donalda Tuska. W Platformie uchodził niegdyś za partyjnego sojusznika Schetyny.

Według "Wprost", w zespole oceniającym - oprócz Michała Wypija, doradcy wicepremiera w jego gabinecie politycznym - znaleźli się m.in.: Ryszard Adamczak, który z listy Polski Razem (poprzedniej partii wicepremiera) startował do Parlamentu Europejskiego w 2014 r., Kamil Bortniczuk - były dyrektora biura w MNiSW, który w ostatnich wyborach parlamentarnych startował z listy PiS w Opolu oraz Jan Strzeżak - z zarządu Porozumienia (obecnej partii Gowina).

Ministerstwo, odnosząc się do poniedziałkowej publikacji tygodnika, przyznało, że osoby wymienione w artykule, jako współpracownicy ministra Gowina były również "w tamtym czasie" pracownikami MNiSW i uczestniczyły w opracowaniu programu "Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku".

W zeszłym tygodniu "Wprost" informował, że w drugiej edycji konkursu "Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku" finansowanie otrzymało m.in. stowarzyszenie "SENS". W jego władzach - ustalił tygodnik - zasiadają osoby związane z partią Porozumienie. Po publikacji stowarzyszenie zrezygnowało z tej dotacji, by - jak uzasadniło w oświadczeniu przesłanym resortowi nauki - "zapobiec wszystkim nieuzasadnionym spekulacjom".