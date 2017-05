Schetyna: Dymisja Zielińskiego lub wniosek o wotum nieufności dla szefa MSWiA

"Jeśli do końca tygodnia nie zostanie odwołany wiceminister Jarosław Zieliński, złożony zostanie wniosek o wotum nieufności dla szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka" - zapowiedział dzisiaj we Wrocławiu szef PO Grzegorz Schetyna.

Grzegorz Schetyna

Według Schetyny wiceminister Zieliński ponosi polityczną odpowiedzialność za to co się stało we Wrocławiu na komisariacie na Trzemeskiej, gdzie zmarł Igor Stachowiak.



"Chcemy wyjaśnienia sprawy śmierci Igora Stachowiaka, nie możemy zostawić tej sprawy, chcemy komisji śledczej i dymisji ministra Zielińskiego, który nadzoruje policję" - mówił Schetyna na konferencji prasowej.



Poseł PO Andrzej Halicki zapowiedział, że Platforma w tym tygodniu zgłosi projekt ustawy, która "zablokuje możliwość stosowania tortur bez konsekwencji".



"Odpowiednio znowelizowany Kodeks karny będzie implementował konwencję przeciwko torturom ONZ i zalecenia Rady Europy. Będziemy jako PO wnosić o przywrócenie pracy stałego zespołu monitorującego te kwestie" - powiedział Halicki.

Igor Stachowiak w połowie maja ubiegłego roku został zatrzymany na wrocławskim rynku. Według funkcjonariuszy, mężczyzna był agresywny i dlatego musieli użyć paralizatora. Po przewiezieniu na komisariat stracił przytomność i pomimo reanimacji zmarł. Sprawa wróciła po wyemitowaniu reportażu w TVN24, gdzie m.in. pokazano zapis z kamery paralizatora, którego kilkakrotnie użyto wobec mężczyzny.



Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Poznaniu. Śledczy nie wykluczają postawienia zarzutów znęcania się tym policjantom, którzy zatrzymali Igora Stachowiaka i używali wobec niego paralizatora na komisariacie.