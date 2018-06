Schetyna i Lubnauer poszerzają współpracę

Liderzy PO i Nowoczesnej: Grzegorz Schetyna i Katarzyna Lubnauer deklarują, że chcą wystartować wspólnie jako "Koalicja Obywatelska" nie tylko w tegorocznych wyborach samorządowych, ale też w kolejnych wyborach: europejskich i parlamentarnych w 2019 r.

W tym celu uzgodnili m.in., że za te trzy nadchodzące kampanie odpowiadać będzie wspólny sztab z Tomaszem Siemoniakiem (PO) na czele. "Traktujemy te kampanie wspólnie, dlatego Tomasz Siemoniak będzie koordynował aktywności Platformy i "Koalicji Obywatelskiej", a szefem sztabu w wyborach samorządowych z naszej strony będzie Jacek Protas" - powiedział Schetyna po zakończeniu czwartkowych obrad zarządu swej partii.

Lider PO wraz z przewodniczącą Nowoczesnej Katarzyną Lubnauer, udadzą się następnie do Zielonej Góry, gdzie mają wziąć udział w prezentacji kandydata na prezydenta tego miasta Sławomira Kotylaka.

Szef PO podkreślił, że Siemoniak i Protas to doświadczeni politycy i samorządowcy (Siemoniak był w latach 2006-2007 wicemarszałkiem woj. mazowieckiego; Protas w latach 2006-2014 - marszałkiem woj. warmińsko-mazurskiego).

"Po raz pierwszy tworzy się prawdziwa koalicja, więc zależy nam na osobach, które mają doświadczenie we współpracy, także doświadczenie ministerialne i samorządowe. To muszą być osoby bardzo dojrzałe i doświadczone politycznie, które rozpiszą scenariusz wyborczy aż do późnej jesieni 2019 roku" - tłumaczył Schetyna.

O tym, że Siemoniak to właściwa osoba do kierowania przygotowaniami do wyborów, przekonana jest także liderka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. "Myślę, że Tomasz Siemoniak jest dobrym kandydatem na szefa wspólnego sztabu, tam będą również przedstawiciele Nowoczesnej. Widać, że ta koalicja się układa - coraz więcej regionów i coraz więcej miast, również i mniejsze miejscowości, wchodzą w ten sam układ koalicyjny. Myślę, że to będzie sukces" - podkreśliła przewodnicząca Nowoczesnej w rozmowie z PAP.

Jej zdaniem, zawiązana w połowie kwietnia "Koalicja Obywatelska" PO i Nowoczesnej będzie jedyną alternatywą wyborczą dla Prawa i Sprawiedliwości. "Tak naprawdę będziemy mieli do czynienia z takim dużym sporem miedzy dwoma blokami - jednym Zjednoczonej Prawicy, czyli PiS-u (wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem - PAP) oraz drugim - "Koalicji Obywatelskiej". To jest jedyna taka duża koalicja, która powstaje z podmiotów, które mają realne poparcie społeczne" - powiedziała Lubnauer.

W sztabie samorządowym koalicji, obok Jacka Protasa mają się znaleźć przedstawiciele Nowoczesnej. Lubnauer potwierdziła wcześniejsze nieoficjalne informacje PAP, że kandydatem na współprowadzącego sztab ma być ktoś z trójki polityków Nowoczesnej: sekretarz generalny Adam Szłapka, poseł Witold Zembaczyński lub szef stołecznych struktur ugrupowania Sławomir Potapowicz.

Wcześniej PO i Nowoczesna uzgodniły, że w ramach "Koalicji Obywatelskiej" powstaną wspólne listy do sejmików województw. Platforma ma obsadzić "jedynki" w 65 na 85 okręgów wyborczych. Nowoczesna otrzyma 20 miejsc pierwszych na wspólnych listach (po jednej w 12 w mniejszych regionach i po dwie na Mazowszu, w Wielkopolsce, Małopolsce i na Śląsku).

Koalicji udało się wyłonić wspólnych kandydatów w części miast prezydenckich, m.in. w Warszawie (Rafał Trzaskowski), Katowicach (Jarosław Makowski), Toruniu (Tomasz Lenz), Szczecinie (Sławomir Nitras), Białymstoku (Tadeusz Truskolaski), Poznaniu (Jacek Jaśkowiak), Bydgoszczy (Rafał Bruski).

Fiaskiem - jak na razie - zakończyły się rozmowy we Wrocławiu, gdzie Platforma postawiła na b. europosła PiS Kazimierza Michała Ujazdowskiego, a Nowoczesna postanowiła ostatecznie wesprzeć kandydaturę Jacka Sutryka, bliskiego współpracownika obecnego prezydenta tego miasta Rafała Dutkiewicza (wcześniej władze Nowoczesnej ogłosiły, że ich kandydatem będzie poseł Michał Jaros).

PKW informowała na początku roku, że pierwsza tura wyborów samorządowych może się odbyć w jedną z trzech niedziel: 21 października, 28 października lub 4 listopada br. W wyborach wybierzemy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także rady gmin i powiatów oraz sejmiki województw. Kampania wyborcza rozpoczyna się w dniu zarządzenia wyborów.