Schetyna: Jeśli Petru będzie przeciwko wotum nieufności, to będzie za PiS

Jeżeli lider Nowoczesnej Ryszard Petru podejmie decyzję, żeby głosować przeciwko wnioskowi PO o wotum nieufności wobec rządu, to znaczy, że będzie głosował za PiS - podkreślił szef PO Grzegorz Schetyna. Dodał, że opozycja powinna łączyć się wokół wniosku Platformy.

Zdjęcie Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna /Tytus Żmijewski /PAP

Schetyna powiedział we wtorek w Radiu Zet, że jeżeli Petru podejmie decyzję, żeby głosować przeciwko wnioskowi PO o wotum nieufności to znaczy, że będzie głosował za PiS. Jak dodał, "nie ma wrażenia", że posłowie Nowoczesnej i Polacy, którzy głosowali na to ugrupowanie, zaakceptują takie działania Petru.

Lider Nowoczesnej w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" odniósł się m.in. do kandydatury Schetyny na premiera. "Mógłby być poważnym kandydatem, gdyby rozpoczął od budowania porozumienia" - ocenił Petru. Jak dodał, Platforma działa według modelu: "zapowiadamy wniosek, zgłaszamy kandydata na premiera i czekamy, aż go poprzecie". Jego zdaniem jest to "zły prognostyk na przyszłość", a kandydatury Schetyny nie można traktować poważnie, "bo gdyby był poważny, to wcześniej doszłoby do uzgodnień PO z innymi ugrupowaniami i tworzenia wspólnego exposé".

- Chcę przekonać Władysława Kosiniaka-Kamysza, Ryszarda Petru i być może Pawła Kukiza do tego, że opozycja powinna być wspólna, powinna się łączyć i budować wokół projektu, wokół wniosku (o wotum nieufności) - powiedział Schetyna.

Szef PO podkreślił, że konstruktywne wotum nieufności to najpoważniejszy oręż w batalii opozycji w stosunku do partii rządzącej. - Przedstawiamy projekt oceny 16 miesięcy rządów PiS, bo uważam, że największa partia opozycyjna, czy w ogóle wszystkie partie opozycyjne, powinny mieć prawo to zrobić, dlatego stawiamy ten wniosek (o wotum nieufności) - wyjaśnił.

Pytany, dlaczego to on jest kandydatem na premiera, Schetyna powiedział, że nie chciał się nikim "zasłaniać". - Nie chciałem się chować - zadeklarował. Przyznał jednocześnie, że wniosek PO o wotum nieufności "być może jest skazany na niepowodzenie".

"PO traktuje Polaków poważnie i nie oszukuje ich"

- Jeżeli polityka ma być w sposób elementarny poważna i przyzwoita, chociaż przecież to jest tak bardzo trudne, (...) to jeżeli jest lider partii, to musi wziąć na siebie polityczną odpowiedzialność - przekonywał Schetyna. Zapewnił że Platforma traktuje Polaków poważnie i nie oszukuje ich.

Schetyna powiedział też, że w czasie przedstawiania wniosku o wotum nieufności w Sejmie nie wskaże składu swojego gabinetu. Jak dodał, Platforma oceni rządy PiS i pokaże wizję tego, jak ma wyglądać Polska po przegranej Prawa i Sprawiedliwości.

Platforma Obywatelska w piątek zaprezentowała wniosek o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu; jako kandydat na premiera wskazany został w nim Schetyna. Liderzy partii opozycyjnych zostali zaproszeni przez szefa klubu PO Sławomira Neumanna na wtorek na spotkanie ws. wniosku o wotum nieufności wobec rządu.

Na spotkaniu ws. wniosku o wotum nieufności nie stawi się lider Kukiz'15 Paweł Kukiz, o czym poinformował PAP wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka (Kukiz'15). Przewodniczący PSL Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że PSL jest chętne do rozmów. Wiceszefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer zaznaczyła, że jej ugrupowanie jest otwarte do rozmów, ale czeka na szczegóły dot. terminu spotkania.