Schetyna o Deklaracji Rzymskiej: Polski rząd powinien ją podpisać bez względu na treść

- Polski rząd powinien podpisać Deklarację Rzymską bez względu na jej treść - oświadczył dziś na antenie radiowej "Trójki" przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Zdaniem lidera największej partii opozycyjnej, "zachowanie rządu Beaty Szydło jest odbierane w Europe jako stawianie warunków i żądań".

Lider Platformy Obywatelskiej zapytany na antenie radiowej Trójki, czy "Polski rząd powinien podpisać Deklarację Rzymską bez względu na jej treść", odpowiedział, że tak, "gdyż takie deklaracje są przygotowywane tygodnie wcześniej i są przedstawiane po uzgodnieniach".



"A jeżeli my, akceptując - bo rozumiem, że ludzie w MSZ przygotowywali i akceptowali te zapisy - jedziemy do Rzymu z taką deklaracją, jaką przedstawiła wczoraj pani premier: dystansu, oczekiwań - nie chcę powiedzieć żądań, bo po ostatnim spotkaniu w Brukseli jej pozycja nie jest najsilniejsza w Europie, to jest zła droga" - zaznaczył Grzegorz Schetyna.



W ocenie przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, warunki stawiane przez premier Beatę Szydło, czyli podkreślenie unijnej jedności, zachowanie ścisłej współpracy z NATO, wzmocnienie roli parlamentów narodowych i obrona wspólnego rynku, już się w niej znajdują, a zachowanie polskiego rządu jest odbierane w Europe jako stawianie warunków i żądań. "To nie jest język, którym się operuje w Europie. Takim językiem próbowała rozmawiać dwa tygodnie temu w Brukseli premier Beata Szydło i skończyło się jednym wielkim blamażem i kompromitacją" - podkreślił.

"Moja sugestia jest taka, żeby czytać ze zrozumieniem i nie straszyć Unii, bo nasza pozycja we Wspólnocie jest taka, jak widzieliśmy dwa tygodnie temu podczas ostatniego szczytu, czyli 1:27" - spuentował.