Schetyna o polityce zagranicznej PiS i przyszłości Donalda Tuska

Polityka zagraniczna PiS jest "krótkowzroczna, nieodpowiedzialna i chaotyczna" - powiedział szef PO Grzegorz Schetyna w debacie nad informacją szefa MSZ o zadaniach polskiej polityki zagranicznej na 2017 r. Podkreślał, że polityka zagraniczna musi mieć charakter strategiczny.

Zdjęcie Lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna podczas debaty nad informacją szefa MSZ /Radek Pietruszka /PAP

"Ten rok oceniamy jako zły rok dla polskiej dyplomacji, zły rok dla polskiej polityki zagranicznej. Nie można zaklinać rzeczywistości" - ocenił Schetyna.

Jego zdaniem polityka zagraniczna PiS jest "krótkowzroczna, nieodpowiedzialna i chaotyczna".

Według lidera PO, polska polityka zagraniczna musi mieć charakter strategiczny i ponadpartyjny. Zarzucił PiS, że takiej polityki przez miniony rok nie prowadził.

"Polityka zagraniczna państwa polskiego to była polityka zagraniczna na usługach partii władzy. To była polityka zagraniczna państwa PiS. Mówię to z przykrością, dlatego że podporządkowaliście tę politykę i pan swoją funkcję do funkcji ministra spraw partyjnych" - zwrócił się Schetyna do szefa MSZ Witolda Waszczykowskiego.

Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski przekonywał, że polskiej polityce zagranicznej została przywrócona podmiotowość, a jej nadrzędnym priorytetem w 2017 r. będzie polityka bezpieczeństwa. Jak dodał, Polska w swej aktywności będzie się koncentrowała ma pełnej realizacja decyzji warszawskiego szczytu NATO, priorytetem pozostaje też wzmocnienie współpracy Amerykanów i Europejczyków w dziedzinie bezpieczeństwa. Według szefa MSZ, najtrudniejszym wyzwaniem w 2017 r. będzie przyszłość UE. Waszczykowski podkreślił, że celem działań rządu jest naprawa UE, a nie jej demontaż.

"Tusk to najlepszy kandydat"

Donald Tusk to najlepszy z możliwych kandydatów, bez żadnej alternatywy - ocenił w czwartek w Sejmie szef PO Grzegorz Schetyna. Skrytykował rząd za brak deklaracji, czy będzie poparcie dla starań Tuska o drugą kadencję na funkcji szefa Rady Europejskiej.

Lider PO podkreślał, że Tusk na stanowisku szefa Rady Europejskiej to wielki sukces Polski. "Szanowany w Europie Zachodniej, reprezentujący interesy Europy Centralnej, najlepszy z możliwych kandydatów, bez żadnej alternatywy. Nie ma innych możliwości" - stwierdził szef Platformy.

"I co robicie z kandydaturą Donalda Tuska? Na Malcie jest potwierdzenie, że będzie kandydował, wszyscy są za, oprócz polskiego rządu. Polski rząd się nie wypowiada w tej sprawie, a słyszymy po spotkaniu z kanclerz Merkel, że doradcy i prezes Jarosław Kaczyński mówią o jakiś postępowaniach, które są prowadzone" - mówił Schetyna.

"Czy wy sobie zdajecie sprawę jak to jest kosztowne?" - pytał polityków PiS. "Przecież nie można takich rzeczy robić" - podkreślał.

Schetyna zachęcał również rządzących, by przekonali się do silnej, zintegrowanej Unii Europejskiej. "Jeżeli nie będzie integrującej się UE, jeżeli nie będzie prawdziwej wspólnoty europejskiej, która będzie ciągle łączyć, mieć wspólne spojrzenie, to Europa zostanie rozegrana" - przestrzegał lider PO. Według niego, widać to po pierwszych wystąpieniach nowego prezydenta USA Donalda Trumpa.

Szef PO krytykował też rząd Beaty Szydło za "zrujnowanie" relacji z Niemcami, sposób w jaki zakończył negocjacje z Airbus Helicopters w sprawie zakupu śmigłowców wielozadaniowych dla wojska, brak współpracy z Francją i Niemcami w ramach Trójkąta Weimarskiego oraz za niewłaściwy - jego zdaniem - dobór partnerów strategicznych - Wielkiej Brytanii i Węgier.