Schetyna premierem? "Nie dotrzymał żadnej obietnicy"

Grzegorz Schetyna to nie jest kandydat na premiera, który mnie przekonuje; jak można poprzeć człowieka, który przez 8 lat nie dotrzymał żadnej obietnicy - powiedziała we wtorek Agnieszka Ścigaj, wiceszefowa klubu Kukiz'15.

PO zaprezentowała w piątek w Sejmie wniosek o konstruktywne wotum nieufności dla rządu Beaty Szydło. Kandydatem Platformy na nowego premiera jest lider partii Grzegorz Schetyna. Wniosek ma zostać złożony w Sejmie w tym tygodniu.

"To co chce zrobić Grzegorz Schetyna to chce się wypromować, pokrzyczeć, nie powie nic nowego w debacie, nie zaproponuje Polakom żadnych nowych rozwiązań. Przez 15 miesięcy ja o tych rozwiązaniach nie słyszałam" - stwierdziła wiceszefowej Kukiz'15 w radiu TOK FM.

Według Ścigaj, działania Schetyny tylko podtrzymują pozycję rządu Prawa i Sprawiedliwości. "Jego cios będzie promująco krzykliwy, że tak powiem, wręcz bardziej utwierdzający w siodle rząd Jarosława Kaczyńskiego. Jest doświadczonym politykiem i dokładnie wykonuje to czego nie powinien wykonywać, (...) wręcz się ośmiesza takim zachowaniem" - uważa.

Posłanka podkreśliła, że traktowanie przez lidera PO wotum nieufności jako wotum całej opozycji, a jednocześnie zaproszenie jej do rozmów w ostatniej chwili przed złożeniem i głosowaniem nad wnioskiem, jest "z góry zaplanowanym spektaklem" i "niepoważnym traktowaniem".