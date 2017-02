Schetyna: Ręce precz od samorządów

Ręce precz od samorządu - to nasz apel do PiS - powiedział szef PO Grzegorz Schetyna podczas wtorkowego spotkania z samorządowcami w Sejmie. Swych partyjnych kolegów wzywał, by bronili samorządu przed zamachem, który - według niego - PiS przygotowuje w całym kraju.

"Jesteśmy w szczególnej sytuacji, bo wszyscy czujemy, że coś złego dzieje się wokół samorządu" - podkreślił Schetyna zwracając się do samorządowców i parlamentarzystów Platformy. Jego zdaniem, przy idei samorządności, która jest częścią 27 lat polskiej wolności, stawia się obecnie "znak zapytania". "Dzisiaj samorząd, jako instytucja władzy niezależnej od władzy centralnej, jest podważana" - mówił szef Platformy.

Odnosząc się do projektu PiS nowej ustawy o ustroju Warszawy, lider PO ocenił, że demoluje on to miasto, ogranicza jego system. "(Ta ustawa) jest ametropolitalna, jest asamorządowa, jest antywarszawska" - powiedział Schetyna. Wyraził przy tym pogląd, że projekt PiS to "wierzchołek góry lodowej". "Wiemy jak mocna jest pokusa sięgnięcia przez PiS po niezależność samorządu, jak mocna jest chęć ograniczenia niezależności samorządu - tej instytucjonalnej, tej prawdziwej władzy, która jest blisko ludzi" - mówił lider PO.

Wzywał swych partyjnych kolegów do wsparcia dla samorządu, przestrzegając jednocześnie, że jeżeli politycy Platformy nie będą czujni, nie staną na straży niezależności samorządu, to PiS "wykona cios". "PiS jest za centralizacją (...) Zamach na samorząd przygotowywany jest w całym kraju. My dziś, tak jak radni Warszawy, musimy być gotowi, aby zareagować natychmiast na pierwszy projekt ustawy złożony przez PiS, który będzie ograniczał samorządność" - podkreślił Schetyna.

"Dziś mówimy: będziemy gotowi, już jesteśmy gotowi" - zapewniał.

W poniedziałek Rada Warszawy podjęła uchwałę o przeprowadzeniu 26 marca referendum gminnego ws. zmiany granic stolicy. Referendum jest związane z projektem ustawy PiS przewidującym m.in., że miasto stołeczne Warszawa stałoby się metropolitalną jednostką samorządu terytorialnego, która objęłaby ponad 30 gmin.