Schetyna: usprawnimy działanie programu Rodzina 500 Plus

Szef PO Grzegorz Schetyna zadeklarował, że Platforma po objęciu rządów nie zamknie programu Rodzina 500 Plus, a nawet usprawni jego działanie. W ocenie Schetyny program "wymaga zmian i sprawiedliwszego rozdziału środków - także na pierwsze dziecko".

Zdjęcie Szef PO Grzegorz Schetyna /Grzegorz Michałowski /PAP

Schetyna na czwartkowej konferencji prasowej w Toruniu przypomniał, że zostawione przez rząd PO-PSL w budżecie państwa na 2016 rok 17 mld zł wydane na początku i konieczne w kolejnych latach 23 mld zł (na kontynuację programu 500 Plus) "można wydać lepiej i skuteczniej". Jak ocenił, te pieniądze powinny służyć demografii i zwiększeniu dzietności.

Zdaniem Schetyny program Rodzina 500 Plus powinien być rozszerzony na pierwsze dziecko. "Dodajemy także, że matki samotnie wychowujące dzieci również powinny znaleźć się w tym programie" - dodał. Uściślił, że ta pomoc powinna być skierowana do rodzin, w których rodzice są aktywni zawodowo: "pracują bądź poszukują pracy - przynajmniej jedno z nich".

"Jeżeli rodzice nie pracują i nie poszukują pracy, a żyją tylko z 500 zł na dziecko, powinni być finansowani z innej części polityki społecznej. O tym chcemy rozmawiać. Bardzo wyraźnie podkreślam, że my tego programu nie zamkniemy, a uczynimy go bardziej sprawiedliwym i będziemy prowadzić w taki sposób, żeby te środki docierały do tych, którzy naprawdę tego wsparcia potrzebują" - mówił Schetyna.

Lider PO podkreślił, że chciałby, aby ten program przekładał się na poprawę sytuacji demograficznej. "Tak na razie się nie dzieje" - ocenił.