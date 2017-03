Schetyna w TVN24: Duda akceptował demolowanie armii

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna w programie "Jeden na jeden" na antenie TVN24 odniósł się do wymiany korespondencji między prezydentem Andrzeje Dudą i ministrem obrony narodowej Antonim Macierewiczem.

Zdjęcie Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna /Tytus Żmijewski /PAP Polska Siemoniak: Szef MON udowodnił prezydentowi, że jest kompletnie niezorientowany

Przypomnijmy, że prezydent skierował do szefa MON dwa listy. W jednym z nich oczekiwał wyczerpujących informacji na temat tworzenia wielonarodowego dowództwa dywizji w Elblągu. W drugim - "niezwłocznego podjęcia stosownych działań" w związku z brakiem obsady ataszatów wojskowych w kluczowych państwach sojuszniczych, m.in. USA i Wielkiej Brytanii.

Próba budowania wizerunku

Reklama

Minister Antoni Macierewicz przesłał odpowiedzi, ale prezydent Andrzej Duda zaznaczył, że nie są one satysfakcjonujące.

"Nie może być tak, że aktem odwagi zwierzchnika obrony narodowej jest wysłanie listu do ministra obrony narodowej, który demoluje polską armię" - ocenił na łamach TVN24 szef PO. "To próba budowania wizerunku dystansu przez prezydenta Andrzeja Dudę, który przez 16 miesięcy niczego nie zrobił, nie pisnął słowem akceptując demolowanie armii przez Antoniego Macierewicza" - dodał Grzegorz Schetyna.

"Przyczynek do upadku PiS"

W programie "Jeden na jeden" przewodniczący Platformy Obywatelskiej skomentował także złożone przez szefa MON zawiadomienie w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa przez Donalda Tuska w związku z katastrofą smoleńską.

"To są działania haniebne ze strony PiS-u. Bardziej przypomina mi reżimy południowokoreańskie czy dalekoazjatyckie. Uważam, że to jest przyczynek do upadku PiS" - skwitował Grzegorz Schetyna.