Schetyna: Wciąż nie mamy potwierdzenia, kiedy debata nad wotum

Grzegorz Schetyna powiedział we wtorek, że wciąż nie otrzymał potwierdzenia z Kancelarii Sejmu, kiedy ostatecznie odbędzie się debata nad wnioskiem PO o wotum nieufności dla rządu. - To niepoważne, nieprofesjonalne i dowód na ludzką małość - uważa lider Platformy Obywatelskiej.

Zdjęcie Lider PO Grzegorz Schetyna /Andrzej Iwańczuk /East News

Dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka poinformował we wtorek PAP, że Sejm zajmie się wnioskiem PO o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu Beaty Szydło w piątek. Sejm będzie debatował nad wnioskiem w piątek w godzinach 9-12; tego samego dnia odbędzie się głosowanie.



Schetyna powiedział we wtorek na konferencji prasowej, że wciąż nie ma potwierdzenia kiedy ostatecznie odbędzie się debata nad wnioskiem Platformy o wotum nieufności dla rządu. Lider Platformy jest kandydatem na nowego premiera; on również będzie prezentował wniosek PO podczas debaty sejmowej.

"Wcześniej mówiono o środzie, dzisiaj sugeruje się piątek. To jest coś niepoważnego, nieodpowiedzialnego" - ocenił szef PO. Podkreślił, że konstruktywne wotum nieufności dla rządu to ważna instytucja w państwie demokratycznym. "Chcemy poważnej, otwartej, uczciwej debaty. To, że nie otrzymujemy z Kancelarii Sejmu informacji kiedy ona będzie jest kompromitujące dla tych wszystkich, którzy są odpowiedzialni za pracę Sejmu" - mówił Schetyna.

Zwrócił uwagę, że do tego typu debaty, jak w sprawie odwołania rządu, trzeba się przygotować. "Trzeba mieć z wyprzedzeniem wiedzę odnośnie kalendarza. Nigdy wcześniej w poprzednich kadencjach, kiedy takie wnioski były procedowane, nie było takiej sytuacji. To jest kolejny dowód na brak profesjonalizmu i taką ludzka małość" - oświadczył lider PO.