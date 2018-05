"SE": Donald Tusk wystartuje w eurowyborach?

Były premier Donald Tusk, którego kadencja przewodniczącego Rady Europejskiej kończy się 1 grudnia 2019 r., poważnie rozważa start w majowych wyborach do europarlamentu - czytamy w środowym wydaniu "Super Expressu". Oznaczałoby to, że w wyborach prezydenckich chroniłby go immunitet europosła.

"Donald Tusk byłby wzmocnieniem dla naszej listy do europarlamentu. Wszystkie ręce na pokład i chcemy wygrać te wybory!" - powiedział w rozmowie z "SE" rzecznik PO Jan Grabiec.

Za startem w eurowyborach byłego premiera ma opowiadać się również poseł Michał Kamiński. "Mało kto w Polsce kojarzy się z sukcesem polityki europejskiej jak Donald Tusk" - ocenił były polityk PO. "Tusk jak mało kto pokazał, że potrafi Polaków łączyć, a więc nadaje się na prezydenta Polski" - dodaje "SE", cytując słowa Kamińskiego.

Dziennikarzom "SE" udało się dotrzeć do polityka z otoczenia Tuska, który twierdzi, że prezydentura Polski jest obecnym planem byłego premiera. "Żeby mógł bez obaw startować, potrzebny mu jest silny immunitet. Stąd pomysł, aby ubiegał się o mandat europosła. To na wypadek, gdyby obecna władza chciała mu postawić jakiekolwiek zarzuty w sprawie Smoleńska, co wyeliminowałoby go z polskiej polityki" - powiedział informator "SE".